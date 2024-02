Mirko ha aspettato di uscire dal GF per dichiararsi a Perla ma non l’ha baciata: “Solo senza telecamere” Mirko Brunetti ha aspettato di uscire dalla Casa del Grande Fratello per dichiararsi a Perla Vatiero. “Non è mai finita, è amore”, ha ammesso in lacrime in diretta. Eppure, scansando più volte i baci della ex negli ultimi giorni, sembrava provare sentimenti completamente diversi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Mirko Brunetti ha aspettato di lasciare la Casa del Grande Fratello per dichiarare il suo amore a Perla Vatiero. A poche ore dalla sua uscita dall’appartamento di Cinecittà, Brunetti ha atteso la diretta del GF di lunedì 19 febbraio per dirsi ancora innamorato della ex fidanzata. “Il sentimento che ci lega è veramente profondo. Per le sensazioni che ho sentito posto dire che è ancora amore, non è solo bene”, ha dichiarato Mirko a favore di telecamera nel corso della diretta. Una versione che ha visto Perla dichiararsi d’accordo: “L’unica certezza che abbiamo, e ce lo siamo anche detti, è che l’amore non è finito. Anzi”. Eppure Mirko, nella Casa, era apparso completamente disinteressato all’ex compagna. Appena entrato nella Casa, ne aveva approfittato per strizzare l’occhio ai social e correggere il suo italiano. Nel tugurio, invece, aveva scansato più volte i tentativi della ex fidanzata di baciarlo. Questa sera, invece, ha dichiarato di essersi riscoperto innamorato.

Mirko Brunetti sull’apparente disinteresse al GF: “Non mi interessa quello che dicono di noi”

Mirko, una volta lasciata la Casa di Cinecittà, ha avuto modo di leggere quanto scritto sul suo conto a mezzo social negli ultimi giorni e, una volta in diretta, ha risposto alle critiche di chi lo ha accusato di avere solo finto un interesse per poter rientrare nella Casa: “Di quello che pensano gli altri non mi interessa nulla. Il nostro è un vissuto importante. Le mie insicurezze nei confronti di Alessio fanno riferimento al fatto che uscendo mi sono ritrovato a dover metabolizzare da solo. So che Perla queste cose le aveva fatte molto prima. Vederla imbarazzata di fronte a un’altra persona mi ha fatto pensare. So che sono stato pesantissimo ma ho voluto essere me stesso per la prima volta”. Quindi il giovane ha ammesso di voler dare una seconda possibilità al suo rapporto con Perla: “Un legame così profondo non può non riprovare a darsi una seconda opportunità. Quando suo sto con Perla il tempo si ferma e un motivo c’è. Non ho mai accettato fosse finita, ci siamo dati troppo”.

Perla e Mirko continuano a evitare di baciarsi

Quando Perla e Mirko si sono rivisti di fronte alle telecamere del GF, si sono abbracciati consapevole di volersi dare – almeno apparentemente – un’altra possibilità. Eppure nemmeno una volta di nuovo l’uno di fronte all’altra si sono baciati. A spiegare il motivo di questa scelta è stata è stato Mirko: “Per me non è facile per fare contento il pubblico. Non lo faccio perché me lo voglio godere senza le telecamere”.