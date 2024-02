Mirko al Gf per correggere gli errori grammaticali di Perla, il ritorno di fiamma era una scusa Doveva essere un ingresso nella Casa del Grande Fratello finalizzato a ricostruire, se possibile, il rapporto con Perla Vatiero. Ma così non è andata e le prime ore Mirko Brunetti, il Romeo dei “Perletti”, le ha trascorse cercando di ricostruire la sua immagine, piuttosto che il legame con la ex. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

“Entro nella Casa perché voglio delle risposte, anch’io ho alcune risposte da dare a Perla”: con queste premesse nella puntata del Grande Fratello del 14 febbraio, il Romeo dei Perletti, alias Mirko Brunetti, ha fatto il suo ingresso trionfale nella Casa di Cinecittà. Dopo mesi di tentennamenti, di detti e non detti che strizzavano nemmeno troppo sottilmente l’occhio al fandom dell’ex coppia, l’ex volto di Temptation Island si era detto pronto a entrare nella Casa per fare chiarezza. Fino a questo momento, però, l’unica chiarezza offerta dal prode cavaliere è quella che ha cercato di fare nell’italiano, a volte impreciso, dell’ex compagna.

Mirko Brunetti strizza l’occhio ai social correggendo gli strafalcioni di Perla

Allo stato attuale delle cose, più che per recuperare il legame con la ex compagna, Mirko sembrerebbe esser entrato nella Casa per recuperare quanto nella prima parte della sua esperienza al GF aveva perduto in termini di immagine. E così, cavalcando un argomento assai caro ai detrattori di Perla, si è improvvisato insegnante di italiano. “Instaurare. Non restaurare. Instaurare. Si restaura la basilica di San Pietro. Si instaura un rapporto”, ha declamato tronfio il nostro Alberto Angela di fronte a Perla, facendole chiaramente notare l’utilizzo improprio di un verbo. Una precisazione arrivata mentre i fan attendevano il famoso “Ba-cio! Ba-cio!” che il pubblico in studio al GF si ostina a chiedere a ogni breve incontro tra i due avvenuto nel corso delle puntate degli ultimi due mesi di GF. Bacio che non è arrivato e che potrebbe non arrivare, data la evidente indisponibilità di Brunetti a recuperare il legame con la ex.

Il ritorno di fiamma con Perla potrebbe essere solo una scusa

Se i sentimenti tra l’ex coppia di Temptation Island sono così vivi e immutati, per quale motivo Perla e Mirko non hanno approfittato dei primi momenti trascorsi insieme dopo mesi di lontananza per farsi quelle domande sulle quali, per ragioni di tempo, sostenevano di non avere potuto indugiare? Perché Brunetti non ha detto apertamente di avere rivalutato la precedente posizione sul ritorno di fiamma con Perla – che in più di un’occasione aveva definito impossibile – dopo avere visto la sua ex attraverso gli occhi delle fan? La risposta potrebbe essere una sola, e non piacerà ai Perletti: perché manca la scintilla, come ha ampiamente dimostrato Mirko addentrandosi nelle dinamiche della Casa, più che in quelle del suo rapporto con Perla. E la scintilla è un elemento necessario perfino in quei romanzi per adolescenti tanto in voga su Wattpad ai quali i due sembrerebbero essersi ispirati per poter contare ancora per qualche tempo sul sostegno di chi li ha resi popolari. Sostegno che entrambi sono destinati a perdere se si ostinano ad allungare ancora questa manfrina senza significato, invece che essere sinceri.