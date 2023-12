Passa l’aereo “Perletti” al GF, Mirko e Perla ne approfittano per chiudere: “Grazie ma non è amore” Dovrebbe essersi conclusa la parentesi “Perletti” al Grande Fratello. Dopo l’aereo dei fan della “coppia” passato sopra la casa di Cinecittà, i due ex protagonisti di Temptation Island ne hanno approfittato per smentire ogni coinvolgimento romantico e ringraziare quanti li hanno sostenuti.

A cura di Stefania Rocco

Si conclude la parentesi “Perletti” al Grande Fratello. Dopo avere intrattenuto i fan per qualche settimana, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno deciso di essere sinceri e ammettere che il sentimento tra loro è ormai scemato. È accaduto qualche ora fa, proprio mentre sopra la Casa di Cinecittà volava l’aereo inviato loro dai fan. “L’amore abbatte ogni muro”, recitava il testo dello striscione scelto dai fan, una frase di fronte alla quale, rivolgendosi alle telecamere, i due hanno deciso di fare chiarezza.

I ringraziamenti di Perla Vatiero, poi l’ammissione: “Tra noi non è amore”

Perla, rivolgendosi ai fan che li hanno sostenuti fin dall’inizio del loro percorso a Temptation Island, ha voluto chiarire il suo punto fai vista su una vicenda che ha tenuto banco tra gli spettatori del Grande Fratello. “È quello che vedono loro ma l’amore non è questo, l’amore è un’altra cosa. Lo è stato ma oggi non è amore”, ha spiegato la giovane. Mirko ha invece immaginato che chi li sostiene lo faccia esclusivamente in virtù di quanto accaduto a Temptation Island. “Anche per quello che hanno visto in questi giorni”, ha puntualizzato Perla, determinata a inchiodare Mirko di fronte alle sue responsabilità. È vero, infatti, che prima dell’ingresso di Greta nella Casa, Mirko si era sbilanciato fino a spendere parole importanti. Come quando, non più di qualche giorno fa e quando la relazione con Greta Rossetti era già terminata, si era spinto a dire che era Perla l’unica ex fidanzata con la quale sarebbe mai ritornato.

Perla Vatiero in attesa di un nuovo ingresso nella Casa

Perla, nelle ultime ore, è apparsa più determinata che mai a voltare pagina. Più volte la giovane ha chiesto nuovi ingressi nella Casa di Cinecittà. In particolare, la gieffina si riferisce a Luca Vetrone, modello ed ex concorrente dell’Isola dei famosi conosciuto poco prima di entrare nella Casa. Tra i due sarebbe nato un feeling, interrottosi con l’ingresso di Vatiero nella Casa. Feeling che potrebbe ripartire se la produzione del reality decidesse di dare un seguito al suo appello.