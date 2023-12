Mirko Brunetti e Perla Vatiero distanti dopo l’ingresso di Greta, lui: “Situazione troppo strana” Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno deciso di allontanarsi dopo l’ingresso di Greta Rossetti al GF. Entrambi, in puntata, hanno dichiarato di voler prendere del tempo per pensare: “Mi distacco dalla situazione perché non mi fa bene”, le parole di lei.

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata del Grande Fratello di questa sera, lunedì 4 dicembre, si è aperta con il triangolo amoroso composto da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. L'ingresso di quest'ultima ha rotto l'equilibrio che l'ex coppia stava ritrovando. "Noi tutti ci rendiamo conto della difficoltà che voi vivete in questa convivenza forzata. Ognuno di voi aveva dentro di sé previsto questa cosa. Se io chiamo Mirko, è ovvio che avremmo poi chiamato Perla e Greta. Sapevate che avreste vissuto questa difficoltà. Poi ognuno è libero di viverla come vuole": con queste parole Alfonso Signorini ha aperto il confronto tra i tre.

Le parole di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti è stato il primo a parlare. Ha dichiarato al pubblico di volersi prendere del tempo per riflettere sui suoi sentimenti: "Sono stato forte in questi giorni, ritrovarmela qui mi ha fatto crollare ma mi ha fatto bene. Voglio prendermi del tempo per me stesso, uscendo al di fuori da questa situazione, troppo strana. Questa situazione mi ha stravolto la vita, sono due parti importanti della mia vita".

Il commento di Perla Vatiero: "Ora penso a me stessa"

Subito dopo ha preso parola Perla Vatiero. La concorrente ha sofferto in questi giorni, ha rivelato, sente che la ferita che con fatica era riuscita a sanare, si è riaperta. "Questa è una situazione difficile perché sembra di tornare indietro, rivedere cose che mi hanno fatto del male. La cosa che mi ferisce è il fatto che quella ferita io l'avevo chiusa, oggi mi si riapre. Vado avanti ora, mi distacco dalla situazione perché non mi fa bene. Mi sono promessa che sono io la mia priorità" ha dichiarato. Nella notte la concorrente ha cercato un contatto con Mirko Brunetti, come rivelato da Alfonso Signorini. A tal proposito, Perla Vatiero ha aggiunto: "Abbiamo chiacchierato, per tranquillizzarci. In lui trovo sicurezza, però penso che ci sarà distacco perché è meglio così".