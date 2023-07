Temptation Island, il tentatore Daniele Schiavon ha avuto un incidente a Roma Fanpage.it ha appreso che il 28enne, tentatore di Temptation Island 2023 ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, è rimasto coinvolto in un incidente lo scorso sabato 15 luglio. L’impatto è avvenuto a Roma, sulla via Aurelia. L’auto su cui Daniele Schiavon viaggiava, si è ribaltata più volte.

A cura di Daniela Seclì

Daniele Schiavon ha avuto un incidente, l’auto su cui viaggiava. Foto di Fanpage.it

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Daniele Schiavon, single di Temptation Island 2023 ed ex corteggiatore di Uomini e Donne dove fu la scelta della tronista Giulia Quattrociocche, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Fanpage.it ha appreso alcune informazioni a riguardo. I fatti si sono verificati sabato 15 luglio, a Roma, sulla via Aurelia, intorno alle ore 18. L'auto di Schiavon si è ribaltata più volte, presumibilmente a seguito di un tamponamento. Le persone coinvolte nell'impatto non sono in pericolo di vita: la dinamica dell'incidente e le condizioni di salute di Daniele Schiavon.

La dinamica dell'incidente del volto di Temptation Island e Uomini e Donne

L’auto di Daniele Schiavon dopo l’incidente, foto di Fanpage.it

I dettagli appresi da Fanpage.it. Dopo aver trascorso la mattinata in barca con gli amici, Daniele Schiavon e altri due ragazzi si sono diretti verso Roma. Nonostante fossero a bordo dell'auto del ventottenne, non era Schiavon a guidare. Secondo quanto ci risulta, infatti, Daniele si trovava sui sedili posteriori con la cintura di sicurezza allacciata e stava dormendo. Poi, c'è stato l'impatto, presumibilmente per via di un tamponamento. L'auto di Schiavon si è ribaltata più volte. I due ragazzi che occupavano i sedili anteriori dell'auto hanno lasciato l'abitacolo per primi, seguiti da Daniele. Le persone coinvolte nell'incidente sono state soccorse da alcuni passanti, tra cui un infermiere che li ha medicati. Poi, sono state portate in ospedale.

Come sta Daniele Schiavon dopo l'incidente

Daniele Schiavon a Uomini e Donne

Fanpage.it ha appreso che nessuna delle persone rimaste coinvolte nell'incidente è in pericolo di vita, sebbene c'è chi ha riportato importanti ferite. Per uno dei ragazzi, sarebbero stati necessari venti punti di sutura alla testa. Da quello che apprendiamo, Daniele Schiavon, che attualmente è responsabile di una ditta di sicurezza, è ancora scosso. Ha dolori alla testa e al collo e ha riportato un colpo di frusta. Inoltre, dovrà fare ulteriori controlli al ginocchio, perché potrebbe avere riportato delle lesioni nell'impatto.