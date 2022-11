Valeria Liberati e Ciavy di Temptation Island si sono lasciati: “Le cose non andavano più” Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis, ex coppia di Temptation Island, si sono ufficialmente lasciati dopo 7 anni insieme. L’annuncio ufficiale è arrivato con alcune storie Instagram pubblicate della 29enne romana: “Le cose non andavano più e per quanto possa essere difficile per entrambi bisogna sapere quando mollare la presa”.

A cura di Elisabetta Murina

Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis si sono lasciati. Prima erano solo indiscrezioni, ora è arrivata l'ufficialità: la storia d'amore tra l'ex coppia di Temptation Island è arrivata al capolinea. Ad annunciarlo è stata la 29enne romana con alcune storie pubblicate su Instagram. Solo ieri, 1 novembre, aveva condiviso sui social una frase che lasciava presagire la brutta notizia.

Valeria Liberati annuncia la rottura da Ciavy

Valeria Liberati ha deciso di rompere il silenzio su quanto sta accadendo con Ciavy: "Sono pronta a parlaravi di quello che è successo dato che mi sono arrivati tantissimi messaggi inerenti a quello che sto per comunicarvi ed è giusto che lo sappiate". La ragazza, in passato protagonista di Temptation Island, ha annunciato ufficialmente che la storia d'amore con Caivy è giunta al capolinea dopo 7 anni. Una notizia che era già nell'aria da diverso tempo e che ora è stata ufficializzata:

Io e Ciavy ci siamo lasciati, dopo ben 7 anni di storia. Sono tanti i motivi che ci hanno portato a questo, non sono qui a elencarveli tutti perché credo che ognuno di noi ha il diritto di privacy. Le cose non andavano più e per quanto possa essere difficile per entrambi bisogna sapere quando mollare la presa e smettere di riprovarci ogni volta.

La coppia convive da tempo e in questi giorni sta affrontando anche le questioni più pratiche, legate quindi alla casa e ai cagnolini che avevano insieme. "Abbiamo vissuto un amore grande, ne abbiamo fatte di cose insieme e le porterò dentro di me insieme a tantissimi ricordi"- ha continuato Valeria- "ma ultimamente vivevamo molti momenti bui e qui momenti portavano dentro me tanta tristezza, stanchezza e infelicità. Ognuno di noi merita di brillare ed essere felice. Ci vuole coraggio".

La storia d'amore tra Ciavy e Valeria Liberati

La coppia aveva partecipato a Temptation Island nel 2020 e avevano deciso di uscire separati dal programma, prendendo quindi strade diverse. Ma una volta fuori dal programma, erano tornati insieme e avevano scelto di dare al loro amore una seconda possibilità. In questi setti anni, la loro storia ha vissuto periodo di alti e bassi, tra l'annuncio scherzoso di un matrimonio e le voci di un presunto tradimento da parte di lui. A queste indiscrezioni, Valeria Liberati aveva sempre risposto dichiarando di non avere alcuna intenzione di cedere a queste provocazioni: "Ormai dovreste saperlo, mi faccio scivolare tutto addosso. Queste persone scrivono solo cattiverie".