Valeria Liberati e Ciavy di Temptation Island si sono lasciati, la frase sospetta sui social Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis, coppia che aveva partecipato a Temptation Island nel 2020, pare si siano lasciati definitivamente, almeno da quanto emerge sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Sono stati una delle coppie più chiacchierate dell'edizione 2020 di Temptation Island, ovvero Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis, che dopo aver attraversato due settimane turbolente nel reality dei sentimenti, si erano poi ritrovati. Sembrerebbe, però, che il loro idillio sia giunto al termine, almeno questo è quanto traspare dalle ultime parole della 29enne romana, che ha scritto sui social una frase che lascia presagire la chiusura definitiva della loro storia d'amore.

Le parole di Valeria Liberati

"La vita ti mette di fronte a delle scelte e io ho scelto di amare me stessa" scrive Valeria Liberati, dicendo ai suoi followers di attendere ancora del tempo, dopo il quale sarà lei stessa a raccontare cosa le sia accaduto. Già da qualche tempo, anche la presenza sui social era diminuita e non poco, tanto è vero che in una story successiva, preannunciando una futura chiacchierata, ha dichiarato:

Era da tempo che non parlavo con voi! Per il momento preferisco rimanere in silenzio, appena me la sentirò ve ne parlerò senza entrare nei particolari perché è giusto che ognuno di noi abbia la sua privacy.

Le indiscrezioni sui tradimenti di Ciavy

Da parte di Ciavy, invece, nessun commento. I due, dopo la partecipazione a Temptation Island, che li aveva visti uscire separati, a seguito dell'atteggiamento del pr romano che più volte aveva infastidito la sua compagna, avevano deciso di riprovarci e tornare insieme. La loro storia aveva comunque attraversato periodi altalenanti, con l'annuncio scherzoso di un matrimonio, e non erano mancati voci circa i presunti tradimenti di lui. A queste indiscrezioni, Valeria Liberati aveva sempre risposto dichiarando di non avere alcuna intenzione di cedere a queste provocazioni: "Ormai dovreste saperlo, mi faccio scivolare tutto addosso. Queste persone scrivono solo cattiverie". Se l'ipotesi della rottura dovesse essere confermata, quindi, starebbe a significare che dopo tanti tentativi di salvare il rapporto, entrambi hanno dovuto accettare la fase finale della loro storia.