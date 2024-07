video suggerito

Ludovica Ronzitti: “Dopo Temptation insultata sui social. In bagno con il single non c’è stato niente” Dopo la fine di Temptation Island 2024, Ludovica Ronzitti è stata insultata sui social per il suo comportamento. È uscita dal programma senza il fidanzato Christian Lanfranchi, che l’ha lasciata dopo aver visto una doccia con il tentatore Andrea. La ragazza con un lungo messaggio, ha fatto chiarezza sull’accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Ludovica Ronzitti è uscita da Temptation Island 2024 senza Christian Lanfranchi. Il ragazzo, dopo aver visto una doccia della fidanzata con il tentatore Andrea Sabatini, ha deciso di lasciarla. A qualche settimana di distanza, Ludovica ha raccontato su Instagram alcune verità sulla sua storia d'amore e su quanto accaduto davvero con il single durante il programma, quando le telecamere non hanno ripreso.

Ludovica fa chiarezza sulla storia con Christian

Con un lungo messaggio su Instagram, Ludovica ha parlato del suo percorso a Temptation Island e della storia d'amore con Christian. I due sono stati insieme un anno e 10 mesi, durante i quali hanno vissuto diversi alti e bassi. La ragazza ha spiegato, però, di non averlo tradito ma di essersi avvicinata a un'altra persona solo una volta che tra loro era finita:

Io e il mio ex fidanzato Christian siamo stati fidanzati un anno e 10 mesi, durane i quali ci sono stati molti più problemi di quanti esposti nel programma. Se la nostra storia aveva alti e bassi era a causa di entrambe le parti. Dopo diverse incomprensioni tra noi, ho iniziato a farmi molte domande, esponendole sempre a Christian per renderlo sempre al corrente dei miei stati d'animo. Quando credevo di essere arrivata a una conclusione, l'ho lasciato dicendogli di non essere innamorati di lui e che la nostra storia non poteva continuare e, a quel punto, ho conosciuto un'altra persona con la quale c'è stata una breve frequentazione.

Dopo questo episodio, i due si sono riavvicinati per volere di entrambi, fino all'arrivo a Temptation Island:

Il secondo tentativo di riavvicinamento a Christian c'è stato per volere di ENTRAMBI, nonostante lui conoscesse cosa fosse successo quando eravamo distanti. Sono entrata in questo programma perché avevo bisogno di capire se il mio fosse "amore" o "affetto" nei suoi confronti.

"Con il tentatore Andrea in bagno non c'è stato nulla"

La ragazza ha poi parlato del suo percorso a Temptation Island, spiegando di aver sbagliato a entrare in bagno con il tentatore Andrea, dove le telecamere non hanno ripreso la scena. "Ho ammesso sempre i miei errori e l'ho fatto anche davanti alle scene a cui tutti aveste assistito. Ho sbagliato a non usare la testa in quella situazione e mi sono fatta trascinare delle emozioni senza pensare a ciò che facevo", ha spiegato a riguardo. Poi ha ribadito che durante la doccia, tra loro, non è successo assolutamente nulla e l'acqua che scorreva non è stato un modo per coprire un contatto fisico:

So che il 98% di voi stenterà a credermi, ma ci tengo a dire che in quegli 8 minuti in quel bagno tra me e il tentatore non è successo nulla. Mi sono resa conto di aver sbagliato anche solo a entrare in bagno, nei confronti del mio ragazzo e della mia dignità. A quel punto sono crollata in lacrime e il ragazzo chiuso in bagno con me ha aperto l'acqua per "eludere" i microfoni e ha cercato di rassicurarmi vedendomi in preda al panico.

Ludovica insultata sui social, la sua risposta

Dopo la partecipazione a Temptation Island, Ludovica è stata travolta di insulti social per via del suo comportamento nel villaggio. Messaggi che non l'hanno lasciata indifferente e che l'hanno portata a sfogarsi con un lungo messaggio:

Se al posto mio ci fosse stata una persona debole per qualsiasi motivo, vi lascio immaginare cosa avrebbe potuto fare. Siamo liberi tutti di parlare ed esprimere pensieri, ma giudicare con cattiveria e massacrare un a persona in più a voi sconosciuta, solo per avere guardato un programma, è davvero deludente per l'intelligenza umana