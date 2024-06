Ilaria Teolis di Temptation Island è incinta, aspetta un figlio dal compagno Andrea Cirillo

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Ilaria Teolis, ex protagonista di Temptation Island, è incinta. L’annuncio arriva attraverso il profilo Instagram della giovane che nel 2019 aveva partecipato al format estivo di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia. Ilaria aspetta un figlio dal compagno Andrea Cirillo, personal trainer. I due stanno insieme da oltre 4 anni. La loro relazione è cominciata quasi 5 anni fa, a pochi mesi dalla fine della partecipazione di Ilaria a Temptation. Da quel momento, i due non si sono mai staccati e tra qualche mese diventeranno genitori per la prima volta.

L’annuncio di Ilaria Teolis

Condividendo un breve video che mostra la prima ecografia e i momenti seguiti all'annuncio della notizia ai loro cari, Ilaria e Andrea hanno annunciato la gravidanza in corso. “Come potremmo descrivere questo periodo? Non lo sappiamo neanche noi”, ha scritto la coppia, “Sappiamo che ti abbiamo voluto, desiderato, sognato e immaginato…sapevamo che saresti arrivato, e quando mamma e papà hanno sentito il tuo cuoricino, ci hai stravolto la vita. Ti accarezzo ogni singolo istante, ti canto ogni canzone che mi viene in mente, il tuo papà non fa altro che baciarmi la pancia perché non vede l’ora di vederti e stringerti forte! Sei il dono più bello della nostra vita. Mamma Ilaria e papà Andrea ti amano!”.

Chi è Ilaria Teolis

Ilaria Teolis è stata una delle protagoniste dell’edizione 2019 di Temptation Island. Partecipò al programma insieme all’ex fidanzato Massimo Colantoni (che nel 2023 è diventato padre del suo primo figlio). Nata a Roma nel 1995, aveva già partecipato a Ciao Darwin prima di approdare all’Is Morus Relais. Nel 2023, invece, ha partecipato a una puntata di Forum ma le sue esperienze in ambito televisivo sembrerebbero essere sostanzialmente terminate. Di fronte alle telecamere del docu-reality estivo di Canale5, la relazione con l’ex compagno terminò e, una volta lontano dalle telecamere, la giovane incontrò l’attuale fidanzato Andrea che a breve la renderà madre del suo primo figlio.