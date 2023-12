Daniele Rugani ha chiesto a Michela Persico di sposarlo: la proposta durante il concerto di Calcutta Daniele Rugani e Michela Persico sono pronti a pronunciare il sì. Il difensore della Juventus ha chiesto alla compagna, già madre del figlio Tommaso, di sposarlo durante il concerto di Calcutta. Il video della romantica proposta di matrimonio.

A cura di Stefania Rocco

Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha chiesto alla compagna Michela Persico di sposarlo. La romantica proposta di matrimonio è arrivata durante il concerto di Calcutta a Torino. La coppia stava ascoltando la canzone Pesto quando il calciatore si è inginocchiato e, di fronte agli amici e ai curiosi presenti, ha chiesto alla compagna di diventare sua moglie. Il video della romantica proposta di matrimonio è stato condiviso dalla giornalista sportiva sul suo profilo Instagram.

Il video della proposta di matrimonio

In centinaia hanno assistito alla romantica proposta di matrimonio di Rugani a Persico durante il concerto di Calcutta. I cellulari puntati sulla coppia hanno ripreso il momento in cui la gionalista sportava, concentrata a cantare rivolta verso il palco, si è girata verso il compagno, per poi realizzare il fatto che si fosse inginocchiato con una scatola tra le mani. Sorpresa, Michela ha abbracciato Daniele che le ha chiesto di ripetere più volte il suo “sì” anche a favore di telecamera.

Daniele Rugani e Michela Persico già genitori di Tommaso

Daniele Rugani e Michela Persico stanno insieme da gennaio 2016. A settembre 2020 è nato il piccolo Tommaso, primo figlio della coppia. Fu la giornalista sportiva a raccontare il primo incontro con Rugani, avvenuto sempre per motivi sportivi: “L’ho conosciuto a un torneo di tennis: io lavoravo a Telelombardia e stavo per firmare per Mediaset, lui giocava nell’Empoli e stava per firmare con la Juventus. Ho pensato solo ‘che ragazzo perbene’ perché era lì con suo papà. Il caso ci ha messo ancora lo zampino perché il primo servizio che mi hanno assegnato nella redazione sportiva di Mediaset era proprio sul passaggio di Daniele dall’Empoli alla Juventus”. A fare il primo passo sarebbe stata proprio Michela che aveva ammesso di averlo cercato sui social dopo quel primo incontro:

Così ho cercato materiale su di lui e sono andata a vedere il suo profilo Facebook e ho scoperto che eravamo già amici. Gli ho scritto in privato. All’inizio mi sono detta: ‘No, un calciatore no'. Ma c’erano troppe coincidenze. E poi lui era proprio atipico come calciatore: era semplice, umile, e poi parlava bene, scriveva i messaggi con le ‘acca' al posto giusto, gli accenti corretti e una grammatica perfetta.