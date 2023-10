Francesca Fagnani in tailleur bianco, brilla con orecchini di diamanti da oltre 45 mila euro Dopo il total black del debutto, per la seconda puntata di Belve la padrona di casa Francesca Fagnani ha puntato invece sul bianco.

A cura di Giusy Dente

Francesca Fagnani

Con le sue domande scomode e lo stile pungente, Francesca Fagnani ha fatto di Belve un programma di successo. È iniziata la seconda stagione del programma e nella seconda puntata, la padrona di casa ha intervistato tre personaggi molto diversi tra loro. Si sono seduti dinanzi alla conduttrice Patty Pravo, Emanuele Filiberto di Savoia e Raoul Bova. La cantante ha dichiarato di non essersi mai rifatta, il secondo ha confessato alcune infedeltà nei confronti della moglie Clotilde mentre l'attore ha smentito le voci su una presunta omosessualità. La giornalista, sempre sicura di sé e graffiante, si è confermata un'icona di stile ed eleganza, con un look formale e sofisticato in bianco.

Francesca Fagnani e Patty Pravo

Cosa ha indossato Francesca Fagnani

Francesca Fagnani ha uno stile sobrio ma ricercato. Coi suoi look riflette quella personalità composta e al tempo stesso pungente: ama gli outfit eleganti e sofisticati, solitamente monocromatici, ma con tocchi di colore senza eccessi. Il tubino è un must del suo guardaroba, ma ancora di più lo sono i tailleur.

Francesca Fagnani e Raoul Bova

Per il debutto a Belve, la giornalista ha puntato sull'intramontabile nero: ha dato il via alla seconda stagione con una tuta strapless abbinata a scarpe leopardate. Nella seconda puntata ha scelto un outfit total white. Stavolta la scelta è caduta su un completo Seafarer: giacca doppiopetto con bottoni dorati e pantaloni palazzo, abbinati a canotta dello stesso colore. Ha spezzato il look monocromatico con un paio di décolleté rosso fuoco.

Francesca Fagnani in Seafarer

Quanto costano gli orecchini di Francesca Fagnani

Come nella prima puntata, anche nella seconda la conduttrice ha scelto gioielli firmati Pasquale Bruni. Ha impreziosito il look con un paio di orecchini in oro bianco 18 ct tempestati interamente di diamanti. Sono gli iconici orecchini Aleluià del brand: tutte le foglie sono lavorate ed incassate una ad una, per poi essere assemblate in un secondo momento, così da arrivare a una sovrapposizione nitida e ben strutturata. Servono molte ora di lavoro per questo risultato. Sul sito ufficiale del marchio costano 45.200 euro.