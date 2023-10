Francesca Fagnani è la diva dark di Belve: per la quarta puntata sceglie i pantaloni da smoking Ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Belve e Francesca Fagnani è tornata a puntare sul total black: ecco tutti i dettagli del nuovo look da diva dark con i pantaloni da smoking.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di Belve, il programma di interviste che ormai da anni intrattiene il pubblico di Rai 2. Se inizialmente andava in onda a tarda notte, dopo la partecipazione a Sanremo della padrona di casa Francesca Fagnani è stato promosso in prima serata. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato? La conduttrice ha conservato l'irriverenza che da sempre la contraddistingue, spingendo gli ospiti a fare delle rivelazioni "scottanti" e a rivelare la loro natura da belve. Ieri sera è andata in onda la quarta puntata e ancora una volta la protagonista indiscussa della trasmissione è riuscita a lasciare gli spettatori senza parole col suo stile chic e bon-ton.

Francesca Fagnani con gli orecchini d'oro e diamanti

Per la quarta puntata di Belve Francesca Fagnani ha puntato ancora una volta sul total black. Sul palco ha lasciato trionfare la classe abbinando una camicia nera di Moschino portata leggermente sbottonata sul petto a un paio di pantaloni da smoking di Giorgio Armani, per la precisione un modello palazzo a vita altissima con dettagli in raso sui lati e un cinturone coordinato che lo ha reso a vita altissima. Non sono mancati i décolleté in tinta col tacco a spillo e l'immancabile dettaglio scintillante e prezioso: gli orecchini con i petali in oro e diamanti di Pasquale Bruni. Per la precisione si tratta degli Aleluià in oro giallo, il cui prezzo sul sito ufficiale della gioielleria è di 30.510 euro.

Francesca Fagnani con pantaloni Giorgio Armani e camicia Moschino

Lo stile dark di Francesca Fagnani

Sul palco di Belve Francesca Fagnani non ha mai osato in fatto di colori, basti pensare al fatto che solo al Festival di Sanremo si è mostrata per la prima volta in tv in versione super scintillante con lunghi abiti da sera coperti di cristalli. Il motivo sembra essere molto semplice: vuole portare l'attenzione sulle interviste dei suoi ospiti. Non per questo, però, rinuncia all'eleganza, anzi, puntata dopo puntata dimostra che lo stile dark può essere declinato in mille versioni originali e chic. Fatta eccezione per un elegante tailleur bianco, sul palco di Rai 2 di recente ha sempre scelto il nero, spaziando tra jumpsuit strapless, intramontabili tubini neri e pantaloni da smoking. Nelle prossime settimane continuerà a essere una belva in total black?

Leggi anche Francesca Fagnani a Belve è icona di stile con l'intramontabile tubino nero