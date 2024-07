Elodie è la diva dark del Tim Summer Hits 2024: sul palco con abito vedo non vedo e wet hair

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, venerdì 12 luglio, è andata in onda la terza puntata del Tim Summer Hits, il festival dell'estate di Rai 1 presentato da Andrea Delogu e Carlo Conti. Al di là della padrona di casa, apparsa meravigliosa in total black con un oblò sul seno, i protagonisti del programma sono stati gli artisti che si sono sfidati a colpi di tormentoni sul palco, da Angelina Mango a Gigi D'Alessio, fino ad arrivare a Big Mama e Alessandra Amoroso. Tra i più attesi non poteva che esserci Elodie che, sulle note di Black Nirvana e Tribale, ha dato l'ennesima prova di essere una delle regine di stile della bella stagione. Se per l'ultimo evento pubblico, il Milano Pride, aveva puntato tutto sul bianco con piume e cristalli, ora ha preferito trasformarsi in una regina dark.

Chi ha firmato il mini dress di Elodie

Elodie è una delle grandi protagoniste dell'estate 2024: sta dominando le classifiche con la hit Black Nirvana e, come se non bastasse, ha anche preannunciato che il prossimo anno si esibirà per la prima volta negli stadi di Napoli e Milano. Al Tim Summer Hits ha dato una piccola anticipazione del live, facendo scatenare tutti con la sua energia. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare l'ennesimo look glamour?

Ferragamo collezione Primavera/Estate 2024

Si è affidata alla Maison Ferragamo, sfoggiando un look total black della collezione Primavera/Estate 2024. Ha indossato un abito nero e fasciante dall'effetto vedo non vedo, un modello con maniche lunghe, collo alto e gonna corta che ha lasciato le gambe in vista, la sua particolarità? Ha un cinturone di pelle incorporato che esalta il punto vita.

Elodie in Ferragamo

Elodie segue il trend dei capelli effetto bagnato

Niente sandali o mules, Elodie ha preferito completare il look dark con un paio di stivali col tacco a spillo dall'animo rock. A fare la differenza sono stati i capelli: da sempre appassionata di acconciature, colori e tagli originali, anche questa volta ha sorpreso i fan con una piccola novità. Ha optato per il trend del momento, quello dei wet hair, ovvero una chioma dall'effetto bagnato lasciata al naturale. L'ha portata leggermente mossa ma con una pettinatura che a primo impatto sembrava essere un carrè. In quanti si ispireranno allo stile della cantante per rendere le loro vacanze super fashion?