Elodie come una sirena ai Tim Music Awards 2024: chiude l'estate 2024 tra paillettes e maxi spacco Elodie è stata tra le grandi protagoniste della prima serata dei Tim Music Awards 2024. Per chiudere l'estate con stile si è trasformata in una sirena in carne e ossa: ecco chi ha firmato il suo vestito black&white.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera l'Arena di Verona ha ospitato la prima serata dei Tim Music Awards 2024, l'evento di fine estate arrivato alla sua 18esima edizione che ogni anno premia gli artisti che hanno scalato le classifiche con i loro tormentoni. Lo show è andato in onda su Rai 1 e, al di là dei "padroni di casa" Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati i cantanti simbolo della bella stagione che volge ormai al termine, da Angelina Mango a Geolier, fino ad arrivare a Clara e Mahmood. Sul palco non poteva mancare Elodie, che sulle note di Black Nirvana è riuscita a far ballare davvero tutti: ecco chi ha firmato il suo look black&white a effetto sirena.

Elodie veste vintage ai Tim Music Awards 2024

Arrivata sul palco con una falcata da pantera e il nome a caratteri cubitali illuminato alle sue spalle, Elodie si è riconfermata ancora una volta la regina di stile dell'estate 2024. Dopo aver incantato tutti con un look a effetto vedo non vedo qualche giorno fa, ieri è tornata a cantare Black Nirvana, la sua hit dell'estate, trasformandosi in una sirena glamour e iper sensuale. Affidatasi alla stylist Alba Melendo, ha fatto una piccola rivoluzione nel suo armadio da palcoscenico: niente più abiti creati su misura per lei dagli stilisti più in vista o completi delle ultime collezioni lanciate in passerella, questa volta si è vestita vintage.

Chi ha firmato l'abito bianco e nero di Elodie

Per chiudere l'estate con stile ai Tim Music Awards 2024 Elodie ha indossato un maxi dress della collezione S/S 1995 di Chanel, un modello black&white con un bustier bicolor decorato con una cascata di paillettes intorno alla vita.

Ha la scollatura generosa arricchita da una spilla floreale al centro del décolleté e una sinuosa gonna in seta nera che si apre in un maxi spacco frontale che rivela sia le gambe che gli slip "incorporati" coperti di cristalli. Non sono mancati i gioielli coordinati sempre di Chanel e i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps nere di Le Silla. La cantante ha poi completato il tutto con delle beach waves a effetto bagnato, trasformandosi così in una sirena in carne e ossa. Non è forse lei la regina fashion dell'estate 2024?