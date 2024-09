video suggerito

Vanessa Incontrada torna in tv, per i Tim Music Awards punta sull'intramontabile nero Vanessa Incontrada è tornata in tv in coppia con Carlo Conti per i Tim Music Awards. Abito nero per la conduttrice, fedele a uno stile elegante e femminile.

A cura di Giusy Dente

Vanessa Incontrada e Carlo Conti

L'appuntamento fisso dei palinsesti autunnali sono i Tim Music Awards. Anche quest'anno l'evento ha avuto luogo nella suggestiva cornice dell'Arena di Verona e, visto che squadra che vince non si cambia, sono stati confermati alla conduzione anche Vanessa Incontrada e Carlo Conti. La coppia è più che affiatata e consolidata, al timone da oltre 10 anni. Sono stati loro anche stavolta a tenere compagnia al pubblico, giunto in Arena per ballare e cantare le hit del momento. Erano presenti i grandi protagonisti della scena musicale del momento: Elodie, Angelina Mango, Geolier, Gaia, Mahmood e tanti altri.

Il look di Vanessa Incontrada

Sul palco dell'Arena di Verona la conduttrice ha debuttato con un nuovo hair look. Lo aveva anticipato sui social, mostrando a fan e follower la nuova acconciatura: capelli biondi ed extension. Da tempo è fedele al long bob, ma per il ritorno in tv ha voluto stupire. Per l'outfit è invece andata sul sicuro, confermando le scelte di stile che la contraddistinguono sempre: look femminili ed eleganti, all'insegna della semplicità. Il tubino è il capo must del suo guardaroba, sia con stampa che monocromatico; lo alterna a tailleur mannish che solitamente abbina a bralette in vista oppure sceglie gonne a matita portate con bluse morbide.

Il nero è uno dei suoi colori preferiti, su cui ha puntato anche per i Tim Music Awards. Ha scelto un abito longuette con scollo a barca che lascia le spalle nude, abbinato a un paio di sandali gioiello con scintillanti cristalli color argento. Ha impreziosito il look con un paio di piccoli orecchini che hanno dato un tocco di luce al tutto, incantando il pubblico col suo sorriso smagliante.