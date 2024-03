Vanessa Incontrada cambia look: si prepara alla primavera coi capelli biondo crema Vanessa Incontrada ha deciso di cambiare look: ha detto addio ai capelli biondo cenere e bob corto, optando per un color crema perfetto per la primavera 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è impegnata nelle prove del suo spettacolo Scusa sono in riunione… ti posso richiamare? che ha debuttato nel 2023 e si prepara a tornare tra poche settimane per altre quattro date a teatro. Se per il ritorno a Zelig insieme all'amico Claudio Bisio, aveva debuttato con un bob corto mosso da tante onde, Vanessa Incontrada cambia di nuovo look puntano sul biondo.

Vanessa Incontrada si fa bionda

La conduttrice e attrice teatrale ama giocare con le tonalità dei capelli. A novembre scorso aveva debuttato con un caschetto biondo liscio, tagliando la sua chioma folta con cui abbiamo imparato a conoscerla negli anni. Da lì in poi i lunghi capelli biondo cenere erano ricresciuti allungandosi oltre le spalle.

Vanessa Incontrada

Adesso, però, Vanessa Incontrada ha deciso di dare un taglio i capelli, accorciando solo le lunghezze, per poi cambiare colore optando per un biondo quasi color crema. Questa tonalità potrebbe essere anche definita biondo Barbie, visto il successo del film con Margot Robbie: un colore che ha riportato in auge questo colore tra le tendenze Autunno/Inverno 2023-2024.

I capelli di Vanessa Incontrada fino a pochi giorni fa

La radice dei capelli rimane castana, o perlomeno biondo cenere, per poi sbocciare in una cascata biondissima, perfetta per lasciarsi alle spalle l'inverno e dare il benvenuto alla primavera. Il taglio non è più un bob corto ma si è allungato fino a formare delle onde che superano il collo. Come per ogni cambiamento, Vanessa Incontrada si è affidata all'hairstylist Marco Nannicini, che da molti anni segue i suoi capelli.