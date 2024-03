La trasformazione di Belén Rodriguez: inaugura la primavera con frangetta e caschetto Belén Rodriguez ha ceduto alla moda del momento: spopola il caschetto, il taglio più trendy per la primavera 2024, il preferito dalle celebrity. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @belenrodriguezreal

Giornata di shooting per Belén Rodriguez, che attualmente si sta dedicando soprattutto al lavoro, prontissima a rimettersi in gioco. Sembra che la showgirl abbia dei nuovi progetti in ballo. Si vocifera di una trattativa in corso con la Rai (con mega cachet) per la partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le Stelle: questo spiegherebbe il motivo delle lezioni di danza, che ha recentemente ricominciato. Ma è anche tornata sul set, a distanza di un anno. Insomma, sembra del tutto intenzionata a tornare in pista professionalmente, dopo un periodo in cui è stata lontana dalle scene e in cui si è parlato tanto solo della sua vita privata. Attualmente è nuovamente single, dopo la travolgente passione con Elio Lorenzoni. Sui social, dopve sta documentando le sue giornate, si è mostrata in una veste inedita.

Il nuovo hair look di Belén Rodriguez

Arrivano dritte da una giornata di shooting, le nuove foto di Belén Rodriguez. La showgirl ha stuzzicato la curiosità di fan e follower mostrando un nuovo hair look. Ma ha davvero tagliato i capelli o è soltanto un parrucca indossata per esigenze di set? Sicuramente il taglio le dona molto e d è perfettamente in linea con la tendenza del momento. In primavera si fa spesso avanti l'esigenza di optare per acconciature più sbarazzine e fresche e difatti in questi periodo torna prepotentemente di moda il caschetto.

Tutti pazzi per il caschetto

Che si tratti di un bob corto o asimmetrico, con o senza frangia: è questo il trend che non tramonta mai e che le celebrity prediligono, quando vogliono cambiare stile e dare un tocco nuovo alla loro immagine. Belén, infatti, sarebbe solo l'ultima di un lungo elenco di fan del caschetto. Ci ha dato un taglio Federica Nargi, che ha detto addio alla chioma lunga che portava da anni. Come lei anche Penelope Cruz, che ha dato avvio alla primavera con un caschetto liscio elegantissimo.

Si è fatta contagiare persino Naomi Campbell, modella di cui è nota la passione per le parrucche: ha sfilato ai BAFTA 2024 con caschetto corto e frangia, un cambio hair look momentaneo ma comunque di grande effetto. "Chiamami come vuoi" ha scritto la showgirl argentina su Instagram, mostrandosi in questa nuova veste: esperimento momentaneo o drastico cambio look permanente, di certo Belén sa come attirare l'attenzione.