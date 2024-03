Belén Rodriguez dopo un anno torna sul set: si prepara con massaggio e maschera viso Belén Rodrgiuez si sta dedicando molto al lavoro, mentre impazza il gossip sul flirt con Bruno Cerella. È tornata sul set dopo un anno per un nuovo progetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Cosa succede nella vita di Belén Rodriguez? La showgirl al momento è al centro del gossip soprattutto per la sua vita sentimentale burrascosa. Sembra sia arrivata al capolinea la storia con Elio Lorenzoni, nonostante la passione travolgente che li aveva coinvolti e che li aveva portati a parlare subito di matrimonio. Ora i due non si vedono insieme da settimane. In compenso, lei sembra si sia riavvicinata al giocatore Bruno Cerella, ma sui social si proclama single. Mentre sul fronte delle relazioni la situazione è complicata, nuovi progetti lavorativi sono all’orizzonte. Li ha testimoniati lei stessa sui social, dove è quotidianamente molto attiva nell’aggiornare fan e follower sulle sue giornate. In particolare, si è mostrata su un nuovo set, un ritorno importante, visto che era passato un anno.

Belén lavora a un nuovo progetto

La showgirl è lontana dalla tv da tempo: non è stata confermata alla conduzione de Le Iene e questo, unito alla fine del matrimonio, è stato per lei motivo di grande delusione, l’ha fatta piombare nella depressione. Nel frattempo ha portato avanti le sue attività imprenditoriali: possiede un proprio brand di abbigliamento, altri due li gestisce con la sorella Cecilia e il fratello Ignazio.

La moda è sempre stata una grande passione, unita a quella del mondo dello spettacolo, che frequenta ormai da una ventina d'anni. A distanza di un anno è tornata sul set e per farlo si è preparata al meglio: impossibile non dedicarsi una coccola di bellezza preliminare ed eccola quindi alle prese con un massaggio drenante, mentre la face mask fa il suo lavoro. È giunta sul set con un abbigliamento casual, composto da pantaloni e blazer oversize, abbinati a un paio di semplici sneakers bianche e T-shirt.

Poi il cambio look, decisamente più sensuale, con corpetto strapless, orecchini d'oro e capelli raccolti. "Chiamale emozioni" ha scritto sui social, sicuramente felice per la nuova avventura di cui presto darà più dettagli.