Belén Rodriguez torna sul set: l’intimo per l’estate 2024 è bianco in pizzo Belén Rodriguez torna sul set per scattare una nuova campagna pubblicitaria: la showgirl splende mentre posa in lingerie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Belén Rodriguez

Per Belén Rodriguez non sarà un'estate qualsiasi. Tra poco più di una settimana si sposerà la sorella Cecilia con Ignazio Moser: al matrimonio, che si terrà in una villa in Toscana, la showgirl sarà la damigella d'onore, mentre i figli Luna Marì e Santiago saranno i paggetti. Nel frattempo Rodriguez sembra aver ritrovato l'amore con Angelo Edoardo Galvano, l'ingegnere con cui si frequenta da diversi mesi e con il quale starebbe progettando una convivenza. Nelle ultime settimane, infatti, ha condiviso diversi contenuti sui social riguardante i lavori nel nuovo attico a Milano. In tutto questo, non mancano gli impegni di lavoro con il nuovo brand beauty Rebeya e nuove campagne da scattare sul set.

Le foto in lingerie sul set

Nelle scorse ore, Belén Rodriguez ha condiviso con i suoi fan su Instagram alcuni scatti dal set. La showgirl e imprenditrice, infatti, è tornata sul set per realizzare una campagna. Nelle storie postate sui social, Belén Rodriguez sfoggia lingerie bianca, in particolare un body in pizzo con motivi floreali e scollo a V che esalta l'abbronzatura estiva e si abbina al colore della manicure.

Belén Rodriguez

Altro look di lingerie condiviso da Belén Rodriguez sui social è uno splendido set coordinato composto da un bustier a balconcino in pizzo bianco con effetto trasparente, perfetto da indossare sotto una camicia oversize o sotto un top bianco, e uno slip brasiliano dello stesso tessuto. Un abbinamento perfetto per la lingerie da portare con sé in vacanza in estate e che esalta la silhouette asciutta e tonica della showgirl. Tutti i capi sono firmati Intimissimi, campagna di cui evidentemente Rodriguez sta per diventare il volto.

Belén Rodriguez in lingerie bianca