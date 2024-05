Belén Rodriguez lancia Rebeya: quanto costano mascara e altri prodotti della linea make-up

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez si è dedicata con passione a un nuovo progetto imprenditoriale, che si va ad aggiungere a quelli già esistenti del settore fashion. La showgirl, infatti, da tempo porta avanti la sua avventura nel mondo della moda assieme alla sorelle e al fratello, con cui ha fondato Hinnominate e Me Fui. Il primo è un brand di abbigliamento, il secondo è specializzato in costumi da bagno e beachwear. Recentemente si è aggiunto il marchio Mar De Margaritas, che gestisce da sola, una collezione di abiti caratterizzati dalle fantasie floreali, che vogliono comunicare forza e delicatezza. Non poteva mancare, a questo punto, un brand beauty. Ecco quindi che è arrivato sul mercato Rebeya.

Belén Rodriguez lancia i cosmetici Rebeya

Reveya: è questo il nome che Belén Rodriguez ha dato al suo nuovo brand, una linea di cosmetici ispirata allo stile e all'anima delle donne argentine, a valori come la forza, la determinazione, la libertà, la fierezza, l'intensità, la sensualità. Non a caso, il packaging dei prodotti richiama la sinuosità del corpo femminile, riproducendone la silhouette. L'imprenditrice per il lancio si è dedicata soprattutto a viso, occhi e labbra: chissà se in futuro amplierà la linea con nuovi prodotti.

Intanto, sul sito sono acquistabili correttore, illuminante, mascara, gloss e un doppio prodotto che unisce matita labbra e rossetto. I nomi, in perfetta sintonia con la mission del brand, sono tutti riferimenti a uno stile di vita libero: Sueño Libre, Luz Libre, Flama Libre, Baile Libre e Canto Libre.

In totale i prodotti sono cinque e permettono un make-up essenziale, perfetto per chi ama enfatizzare alcune parti del viso. I prezzi vanno dai 26,90 euro del gloss ai 39,90 dell'illuminante, per dare un tocco di brillantezza realizzando strategici punti luce su zigomi, naso, fronte.