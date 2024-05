video suggerito

Belén Rodriguez lancia il costume dell'estate 2024: è intero e con la "treccia" sulla schiena nuda L'estate 2024 sta arrivando e Belén Rodriguez sembra essere già pronta per accoglierla con stile: ecco qual è il costume che sembra essere destinato a diventare un must.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sembra essersi lasciata alle spalle il momento difficile che si è ritrovata ad affrontare alla fine dello scorso anno dopo la rottura con Stefano De Martino. Archiviata la storia d'amore con Elio Lorenzoni, l'uomo che l'ha aiutata a "risalire dal buio", ora si gode la vita da single, dedicandosi soprattutto al lavoro (oltre che ai figli Santiago e Luna Marì). Da qualche giorno ha lanciato il nuovo progetto Soy Rebeya, la prima linea di make-up da lei realizzata con i mascara che riproducono il suo corpo nudo, ma non per questo ha "dimenticato" il brand di costumi che ormai da anni cura con la sorella Cecilia: ecco qual è il modello da avere per l'estate 2024.

Belén è pronta per l'estate 2024

L'estate si avvicina e Belén Rodriguez sembra saperlo bene, visto che ha già posato in versione balneare per la campagna pubblicitaria di Me Fui. Certo, attualmente è impegnata con la sponsorizzazione della linea di make-up Soy Rebeya, ma questo non significa che sta trascurando gli altri suoi progetti imprenditoriali, primo tra tutti quello dedicato al beachwear ideato con la sorella. Nelle ultime ore si è servita dei social per rivelare una delle prime immagini della campagna pubblicitaria di cui lei stessa è protagonista: distesa con gli occhi chiusi sulla sabbia, ha posato con la schiena in primo piano, rivelando per l'ennesima volta l'incredibile femminilità che da sempre la contraddistingue.

Costume Me Fui

Il costume da avere nelle prossime vacanze

Il costume firmato Me Fui indossato da Belén nella campagna sembra essere destinato a diventare un must della prossima estate. Si tratta del monokini twist, uno dei pezzi chiave della collezione pensata dalle sorelle Rodriguez per la S/S 2024: è un modello intero in tessuto operato, sgambatissimo e super fasciante, contraddistinto da una maxi scollatura posteriore che lascia la schiena nuda. Ad arricchirlo è solo una treccia di tessuto che parte poco sotto la nuca e arriva al fondoschiena. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 95 euro. In quante prenderanno ispirazione da Belén e cominceranno a prepararsi per la bella stagione alle porte?