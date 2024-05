video suggerito

Belén Rodriguez con occhiali fluo a forma di cuore: il look per l’addio al nubilato di Cecilia Belén Rodriguez è in Andalusia per l’addio al nubilato della sorella Cecilia e sui social ha mostrato il primo look scelto per l’occasione: bikini micro e occhiali da sole a forma di cuore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Manca ormai pochissimo al grande giorno di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dopo aver rimandato a lungo le nozze per i motivi più svariati, nel mese di giugno i due diventeranno finalmente marito e moglie, pronunciando il fatidico sì nella Maremma toscana (probabilmente in una villa a pochi passi da Firenze). La futura sposa ha già dato delle piccole anticipazioni sul matrimonio, da alcuni "spoiler" sull'abito che indosserà al brand scelto per i completi da paggetti di Santiago e Luna Marì. Solo nelle ultime ore, però, ha dato il via all'atteso addio al nubilato. Al suo fianco non poteva mancare la sorella Belén Rodriguez, che ne ha approfittato per celebrare l'amore in modo davvero originale e trendy: ecco cosa ha indossato per il primo giorno di festeggiamenti.

Belén Rodriguez, il nuovo bikini con l'under boob in evidenza

Sebbene durante l'intervista rilasciata a Stasera C'è Cattelan Belén avesse scherzato sul matrimonio di Cecilia, spiegando di averle consigliato di non farlo, non potrebbe essere più felice nel vedere il sogno romantico della sorella finalmente realizzato. Non poteva mancare, dunque, all'addio al nubilato e, accompagnata dalla sposa, dalla mamma Veronica Cozzani e dalle amiche più care, è partita alla volta dell'Andalusia per un weekend all'insegna del divertimento. Complice il fatto che la villa presa in affitto ha la piscina, si è messa in costume, non esitando a immortalarsi in versione balneare. Che modello ha indossato? Un due pezzi verde bosco di Me Fui con tanga sgambatissimo e reggiseno strapless con under boob in evidenza.

Belén in Me Fui

L'accessorio "romantico" di Belén

A fare la differenza nel look balneare di Belén è stato un accessorio che proprio non può mancare quando si trascorre la giornata in piscina: gli occhiali da sole. La cosa particolare è che ha scelto un modello tutt'altro che tradizionale. Per lei niente montature iconiche o lenti scure in stile diva, ha preferito degli occhiali in pvc giallo fluo a forma di cuore, così da celebrare al meglio l'atmosfera divertente e romantica dell'addio al nubilato. Facendo una ricerca sul web, è possibile trovare l'accessorio a prezzi stracciati sui siti cinesi, dunque non si esclude che si tratti di un gadget acquistato per tutte le invitate. In quante prenderanno ispirazione da lei per celebrare le amiche che sono sul punto di sposarsi?

Belén con gli occhiali a cuore