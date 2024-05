video suggerito

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez: chi firmerà gli abiti da paggetti di Santiago e Luna Marì Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese saranno i paggetti del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: cosa indosseranno per l'occasione? A dare una piccola anticipazione è stata la futura sposa.

A cura di Valeria Paglionico

Manca pochissimo al grande giorno di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dopo essere stati costretti a rimandare il matrimonio per anni, ora pare che il countdown stia arrivando finalmente al termine. Il prossimo giugno pronunceranno il fatidico sì nella campagna toscana dinanzi ai familiari e agli amici più cari e, sebbene al momento siano alle prese con gli ultimi preparativi, tutto sembra essere stato definito nei minimi dettagli per rendere il ricevimento spettacolare. Proprio ieri la futura sposa si è dedicata alla scelta degli abiti per i suoi paggetti, i nipoti Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese: ecco cosa indosseranno i figli di Belén Rodriguez mentre accompagneranno la zia sull'altare.

Cecilia Rodriguez scegli gli abiti per Santiago e Luna Marì

Ieri pomeriggio, al motto di "I miei piccoli amori oggi fanno fitting per il matrimonio", Cecilia Rodriguez ha rivelato di essere alle prese con le prove degli abiti per i suoi paggetti, ovvero Santiago e Luna Marì. Se da un lato Belén sarà la damigella d'onore, i due bimbi accompagneranno gli sposi sull'altare e incanteranno tutti non solo con la loro dolcezza ma anche con i loro look da cerimonia. Chi firmerà gli abiti da cerimonia per i piccoli? A rivelarlo è stata proprio la futura sposa, che sui social ha immortalato un angolo di uno degli store di Il Gufo, brand leader nell'abbigliamento artigianale per bambini che tra le sue collezioni ne propone anche una "Atelier" pensata per le occasioni speciali.

Cecilia Rodriguez scegli gli abiti per Luna Marì e Santiago

Cosa potrebbero indossare i paggetti al matrimonio di Cecilia e Ignazio

Tra i mini abiti da cerimonia immortalati da Cecilia nello store ci sono una serie di modelli bon-ton e total white per bambina, da quelli in delicato pizzo a quelli con le maniche a campana, fino ad arrivare alle varianti principesche con gonna a ruota e colletto Peter Pan. Sebbene probabilmente tra loro non c'è il look scelto per la piccola Luna Marì, si possono cominciare a fare delle ipotesi. Considerando il fatto che, come dichiarato dalla sposa, il suo primo abito sarà bianco e col velo, la bimba potrebbe vestirsi in coordinato con lei. In alternativa sul sito del brand ci sono diversi vestitini in raso rosa cipria, magari da abbinare a delle coroncine di fiori. Cosa dire di Santiago? Stando sempre ai look presenti sul sito, a lui potrebbe essere stato riservato il classico smoking in versione mini oppure un completino bianco coi bermuda.