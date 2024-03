Belén Rodriguez sceglie l’abito da damigella: cosa indosserà al matrimonio della sorella Cecilia Il prossimo 30 giugno Cecilia Rodriguez sposerà Ignazio Moser e per Belén è arrivato il momento di scegliere il suo abito da damigella d’onore: ecco le foto scattate durante le prime prove del look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per la famiglia Rodriguez l'estate 2024 sarà incredibile e speciale: Cecilia Rodriguez sposerà finalmente Ignazio Moser, coronando così il suo sogno d'amore dopo ben 7 anni di fidanzamento. Sebbene la proposta fosse arrivata nel novembre 2022, i due futuri coniugi si sono ritrovati a dover rimandare a lungo il loro grande giorno. Ora, però, hanno annunciato ufficialmente la data: pronunceranno il fatidico sì in Maremma il prossimo 30 giugno. I preparativi per rendere tutto unico e memorabile sono partiti da diverse settimane ma solo nelle ultime ore è stata coinvolta anche Belén, chiamata a scegliere l'abito da indossare per ricoprire i panni di damigella d'onore.

Chi ha accompagnato Belén a scegliere l'abito da damigella

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è tra i più attesi dell'anno e non sorprende che ogni singolo dettaglio rivelato dai diretti interessati riesca a fare scalpore. Qualche settimana fa era stata la sposa ad attirare tutti i riflettori su di sé: si era immortalata alle prese con la scelta dell'abito, lasciando intendere che avrebbe rispettato la tradizione del bianco e del velo principesco. Oggi è stato il turno della sorella Belén Rodriguez che, dopo essere stata svegliata da un dolce regalo di mamma Veronica, è corsa in una delle boutique di Atelier Emé per andare alla ricerca del look da damigella d'onore. Ad accompagnarla non poteva che essere la stylist di fiducia Nicole Costi, apparsa in uno dei selfie allo specchio della conduttrice.

Cecilia Rodriguez con Luna Marì nell'atelier di abiti da cerimonia

Belén prova il look per il matrimonio di Cecilia

Cosa indosserà Belén al matrimonio della sorella Cecilia? Si è servita dei social per dare una piccola anticipazione ai fan. Ha innanzitutto rivelato che punterà tutto sull'eleganza di Atelier Emé, poi si è immortalata con uno dei modelli "papabili", ovvero una lunga e sinuosa sirena di seta total white della collezione bridal con il bustier strapless e la gonna con lo strascico che cade morbida lungo la silhouette. Nella didascalia ha scritto: "Scegliendo il modello per poi metterci un bel colore", lasciando così intendere di non avere alcuna intenzione di rubare la scena alla sposa con un abito bianco. Al momento non si sa se il vestito provato sarà quello che sfoggerà durante la cerimonia ma la cosa certa è che non sarà candido. Quale tinta sceglierà Belén per ricoprire i panni di damigella d'onore?