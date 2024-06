Cecilia Rodriguez dal parrucchiere a pochi giorni dal matrimonio: “Sono piena di capelli bianchi”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il grande giorno è quasi arrivato: domenica 30 giugno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronunceranno il fatidico sì, coronando il loro sogno d'amore dopo 7 anni di fidanzamento. La proposta era arrivata nel novembre del 2022 ma a causa di alcuni imprevisti i due si erano ritrovati a dover rimandare a lungo il matrimonio. Ora per loro l'attesa è finita e sembrano essere prontissimi per diventare marito e moglie. La cerimonia si terrà in Toscana, per la precisione in una maxi tenuta a Prato, verrà anticipata da un festa più intima il giorno prima e in entrambi i casi Belén ricoprirà un ruolo di primo piano. Come si sta preparando la sposa? Lo ha rivelato nelle ultime ore sui social: ecco cosa ha fatto.

Cecilia Rodriguez ha fatto l'ultima prova dell'abito da sposa

Per Cecilia Rodriguez questi giorni che precedono le nozze con Ignazio Moser sono super frenetici. Ieri pomeriggio, ad esempio, ha fatto le ultime prove degli abiti da sposa che indosserà durante la cerimonia e, stando a quanto lei stessa ha dichiarato sui social, sono andate molto bene. Indosserà dei vestiti di Atelier Emé (come la collega Diletta Leotta che si è sposata lo scorso weekend), quello per il fatidico sì probabilmente sarà super tradizionale, ovvero bianco e con il maxi velo, e potrebbe esserci anche un modello con la minigonna. Ora che la questione look è stata "risolta", la sorella di Belén ha dato il via ai preparativi beauty: ieri ha fatto visita a uno dei saloni milanesi di Aldo Coppola ed è lì che si è affidata alla sua hairstylist di fiducia Simona Ghezzi.

Cecilia Rodriguez prova l'abito da sposa per l'ultima volta

Chi cura l'acconciatura di Cecilia Rodriguez

Su Instagram Cecilia si è immortalata in un video selfie mentre è dal parrucchiere: è seduta sotto una lampada e ha la chioma avvolta in una pellicola di plastica con uno strato di spugna intorno al viso. Le sue parole a tal proposito sono stata: "Sono venuta dal parrucchiere perché sono piena di capelli bianchi, tremendi, lunghi, spazi dappertutto. Tremenda questa cosa ma va bene". Simona Ghezzi è l'hairstylist a cui si affida da quando è in Italia, è stata sempre lei a farle la tinta e a curare le sue acconciature. A 5 giorni dal matrimonio, dunque, non può che chiedere consulenza a lei per apparire impeccabile sull'altare. In quanti non vedono l'ora di ammirare Cecilia in versione bridal (e con la chioma impeccabile)?

Cecilia Rodriguez dal parrucchiere