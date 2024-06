video suggerito

Chi si sposa quest'estate: da Diletta Leotta a Cecilia Rodriguez, tutti i matrimoni Vip Il 2024 sarà un anno ricco di matrimoni Vip, da quello di Diletta Leotta e Loris Karius a quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: ecco tutte le star che pronunceranno il fatidico sì nelle prossime settimane.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'estate alle porte è anche partita ufficialmente la stagione dei matrimoni: sono moltissime le coppie che pronunceranno il fatidico sì nelle prossime settimane, coronando così il loro sogno d'amore nelle giornate più calde dell'anno. Come da tradizione, anche in questo 2024 tra i futuri sposi non possono mancare diversi volti noti del mondo dello spettacolo che, dopo aver fatto sognare i fan con delle proposte di nozze da fiaba, ora finalmente stanno per diventare marito e moglie. Diletta Leotta, Cecilia Rodriguez, il duca di Westminster, Simona Ventura: ecco tutti i Vip che sono pronti per pronunciare il fatidico sì.

I matrimoni vip del mese di giugno

Ad aprire le danze è il duca di Westminster Hugh Grosvenor: il 7 giugno sposa l'aristocratica Olivia Henson nella cattedrale di Chester di fronte 400 invitati (tra cui anche il principe William e il piccolo George).

Hugh Grosvenor e Olivia Henson

Dopo il Royal Wedding inglese, tocca a Diletta Leotta e Loris Karius. Il maxi anello di fidanzamento tempestato di diamanti era arrivato la scorsa estate mentre la conduttrice era incinta della piccola Aria ma i due avevano deciso di condividere la lieta notizia con i fan solo molti mesi dopo, così da godersi il romantico momento nella più totale privacy.

Diletta Leotta e Loris Karius

Ora, dopo aver documentato sui social l'addio al nubilato a Ibiza, la conduttrice è pronta per pronunciare il fatidico sì. Il matrimonio sarà celebrato il 22 giugno in Sicilia: sebbene in un primo momento si dicesse che la location scelta fosse sull'isola di Vulcano, quando è stata ospite di Alessandro Cattelan ha rivelato che in realtà la cerimonia si terrà a Lipari. Pochi giorni dopo Diletta e Loris, per la precisione il 30 giugno, sarà il turno di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due sono stati costretti a rimandare a lungo la data delle nozze ma ora per loro è arrivato finalmente il momento di salire sull'altare. La cerimonia si terrà in Toscana, l'abito da sposa avrà il classico velo (anche se verranno sfoggiati diversi modelli durante la cerimonia, tutti firmati Atelier Emé) e i piccoli Santiago e Luna Marì avranno un ruolo speciale.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Le star che si sposeranno nel 2024

Luglio sarà il mese di Simona Ventura e Giovanni Terzi, che il 6 luglio convoleranno a nozze in un noto hotel di Rimini dopo essersi fidanzati ufficialmente nel 2020 in diretta tv a Ballando con le stelle. A fargli seguito ci saranno Paulo Dybala e Oriana Sabatini, che sempre a luglio si sposeranno in Argentina davanti a circa 300 invitati.

Simona Ventura e Giovanni Terzi

A chiudere la lista ci sono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: a 4 anni dall'incontro al GF Vip 2020, ora sono pronti per convolare a nozze. La proposta di nozze è arrivata nella notte di Capodanno e, sebbene la futura sposa sia già diventata protagonista di un divertente addio al nubilato, si dovrà aspettare l'11 ottobre per vedere i due diventare ufficialmente marito e moglie.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Cosa si sa al momento della cerimonia? Il piccolo Gabriele, il figlio nato dal loro amore 2 anni fa, ricoprirà i panni di paggetto, mentre l'influencer indosserà un abito di Galia Lahhav. Veronica Ferraro e Davide Simonetta, Salvatore Esposito e Paola Rossi, Ed Westwick ed Amy Jackson, Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi: queste sono solo altre delle coppie ufficialmente fidanzate che però al momento non hanno ancora annunciato la data del matrimonio. Anche loro sceglieranno il 2024?

Paulo Dybala e Oriana Sabatini