Il principe George sarà il paggetto al matrimonio del duca di Westminster: assenti Meghan e Harry Il principe George sarà uno dei paggetti alle nozze tra Hugh Grosvenor, Duca di Westminster nonché suo padrino, e Olivia Henson: al matrimonio reale non sono stati invitati, però, Harry e Meghan Markle.

A cura di Arianna Colzi

Il principe George

Domani, venerdì 7 giugno, si terrà uno dei royal wedding più attesi dell'anno. Hugh Grosvenor, uno dei single più desiderati di tutto il Regno Unito, nonché under 40 più ricco del Paese, si sposerà con con Olivia Henson, la cui famiglia ha origini nobiliari. Uno dei piccoli paggetti sarà il principe George, a cui Grosvenor, duca di Westminster, ha fatto da padrino. Tra gli oltre 400 invitati sarà presente anche il padre William, ma a far rumore sono anche i grandi assenti come i principini Charlotte e Louis, che rimarranno a casa con la madre Kate Middleton, e i Duchi di Sussex Harry e Meghan.

William e George

Il principe George paggetto al matrimonio reale

Il ruolo di paggetto si adatta bene al piccolo George. Il principe, che compirà 11 anni a luglio, ha svolto lo stesso ruolo all'Incoronazione del nonno re Carlo, svoltasi lo scorso maggio. La cerimonia si svolgerà a Chester, dove i Duchi di Westminster si sono trasferiti da poco, per condurre una vita lontana dal traffico urbano. Trasgredendo alle regole reali, padre e figlio viaggeranno insieme da Londra, contravvenendo alla regola voluta da Elisabetta II secondo la quale i due eredi al trono non potevano viaggiare insieme per scongiurare le conseguenze di un eventuale incidente. Re Carlo, però, non sembra dello stesso parere della madre.

George all'incoronazione di Re Carlo

William sì, Harry no: la scelta del Duca di Westminster

Il duca di Westminster avrebbe dovuto scegliere tra Harry e William. Visti i rapporti pessimi tra i due fratelli, soltanto uno è stato invitato al matrimonio e non poteva che essere il principe. Hugh Grosvenor è stato molto amico per anni del duca di Sussex, tanto da fare da padrino pure al suo primogenito Archie, ma alla fine la scelta per il ruolo di usciere è ricaduta sul futuro erede al trono, escludendo così Harry e la moglie dal matrimonio dell'anno.

Harry e Meghan non saranno al matrimonio reale