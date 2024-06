L’insolito ingresso di Hugh Grosvenor al matrimonio reale: il duca arriva in chiesa con la Jeep

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è stata una giornata memorabile alla corte dei Windsor: Hugh Grosvenor e Olivia Henson si sono sposati, diventando protagonisti del Royal Wedding dell'anno. Lui duca di Westminster, lei aristocratica figlia di banchieri, hanno pronunciato il fatidico sì nella cattedrale di Chester dinanzi a 400 invitati, tutti in tight e in abiti eleganti (con cappellini abbinati). Certo, a dispetto di quanto ci si aspettava, il piccolo George non ha più ricoperto i panni di paggetto, ma le teste coronate non sono mancate, dal principe William e Eugenie di York. Al di là della sposa, apparsa meravigliosa in total white ma con delle pumps blu come richiesto dalla tradizione bridal, anche il duca è riuscito ad attirare tutti i riflettori su di sé al suo arrivo: ecco per quale motivo.

L'arrivo dello sposo nella cattedrale

È fin dalle prime ore di questa mattina che fuori la cattedrale di Chester si è adunata una folla di curiosi che non vedevano l'ora di ammirare i rappresentanti di casa Windsor al Royal Wedding, solo verso le 11, però, sono apparsi i primi invitati. Dopo la delusione nel constatare l'assenza del piccolo George (William ha infatti partecipato alla cerimonia in solitaria), in molti si sono rifatti gli occhi con l'arrivo di Hugh Grosvenor. Per lui niente auto d'epoca o macchine di lusso, ha raggiunto la chiesa a bordo di una Land Rover verde militare. Il motivo? Per il momento il diretto interessato non è intervenuto sulla questione, dunque si tratterebbe semplicemente di una passione personale per le macchine in stile Jeep.

La Land Rover usata dallo sposo

L'auto scelta da Olivia Henson

La sposa non si è fatta attendere troppo, anzi, ha sorpreso i presenti raggiungendo la cattedrale di Chester a poco più di 30 minuti dall'ingresso del marito in chiesa. Anche lei ha puntato tutto su un arrivo "trionfale" ma a bordo di un'auto un tantino più sofisticata, una Bentley vintage guidata dal padre. Per essere precisi si tratta di una Motors 1930 8-Litre, usata anche per raggiungere il luogo del ricevimento una volta terminato il rito religioso. Insomma, nonostante le rigidissime regole dell'etichetta reale, la coppia è riuscita ad aggiungere un tocco di personalità al matrimonio, rendendolo davvero memorabile.

La Bentley Motors 1930 8-Litre usata dalla sposa