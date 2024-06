Tutti gli omaggi nascosti nell’abito da sposa di Olivia Henson per il Royal wedding

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

I duchi di Westminster

È stato sicuramente il matrimonio dell'anno per la Royal Family. Venerdì 7 giugno, nella cattedrale di Chester, Hugh Grosvenor, duca di Westminster, ha sposato Olivia Henson in una cerimonia sobria con 400 invitati, tra cui il principe William. Assente il principino George, che doveva svolgere il ruolo del paggetto. La sposa ha indossato un meraviglioso abito di Emma Victoria Payne, giovane designer londinese, abbinato a un paio di scarpe blu che hanno subito fatto il giro dei social. Lo sposo, il 33enne duca di Westminster, ha stupito tutti arrivando a bordo di una Jeep. Il giorno dopo la cerimonia gli appassionati e gli esperti di Royal Family non hanno potuto non notare alcuni dettagli dell'abito da sposa di Henson: piccoli omaggi dal forte significato.

I messaggi segreti nel vestito di Olivia Henson

Giunta sul sagrato della chiesa con un meraviglioso abito a sirena, ad attirare l'attenzione dei presenti è stata la tiara di Olivia Henson, di cui si era discusso anche nei giorni precedenti al matrimonio. La tiara floreale con foglie di mirto è un omaggio alla famiglia del marito: è stata realizzata all'inizio del secolo scorso per la famiglia dei Grosvenor. Commissionata per il matrimonio tra Lord Hugh Grosvenor e Lady Mabel Crichton è stata realizzata nei laboratori Fabergé e indossata nel 1917 per la prima volta: da allora tutte le donne che convolano a nozze nella famiglia Grosvenor la indossano.

La tiara

I ricami del velo

L'abito firmato dalla stilista londinese Emma Victoria Payne era accompagnato da un lungo velo di due metri arricchito da motivi floreali ai bordi del velo. Quest'ultimo è un omaggio alla bisnonna di Henson: la donna, sposatasi nel 1880, indossava un velo pressoché uguale nel giorno del suo matrimonio. Al centro del velo, poi, si trova il ricamo con la data del matrimonio e le iniziali della coppia: come ha raccontato Payne a una rivista britannica, la sposa ha voluto personalizzare l'abito con una serie di omaggi alla storia di entrambe le famiglie.

Il velo di Olivia Henson

Il bouquet di Olivia Henson

Infine, anche il bouquet è stato un tributo alla nuova vita da duchessa di Westminster e alla famiglia del marito. Questo comprendeva erba di prato, margherite, iris, rosa, clematide, arancio finto, scabiosa, giglio e fanciullaccia: tutti questi fiori sono stati raccolti a Eaton Hall, la tenuta nel Cheshire dove la coppia si stabilirà proprio dopo le nozze. Un omaggio alla nuova vita insieme come duca e duchessa di Westminster. Questa splendida proprietà si estende per 43 km quadrati ed è circondata da parchi, terreni agricoli e boschi: da qui la scelta di raccogliere in una delle oasi verdi della casa i fiori per il bouquet di Olivia Henson.

ll bouquet della sposa