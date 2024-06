video suggerito

Il Royal Wedding del duca di Westminster: quali tiare potrebbero essere indossate dalla sposa Domani verrà celebrato il Royal Wedding dell’anno, quello tra Hugh Grosvenor, duca di Westminster, e Olivia Henson. Quali sono le tiare preziose e reali che potrebbero essere indossate dalla sposa? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È ufficialmente partita la stagione dei matrimoni e anche la corte dei Windsor si sta preparando per il Royal Wedding dell'anno, quello che vedrà protagonisti Hugh Grosvenor e Olivia Henson. Lui è il duca di Westminster, lei un'aristocratica discendente degli Hoare, una famosa generazione di banchieri londinesi, e domani, 7 giugno 2024, pronunceranno il fatidico sì nella cattedrale di Chester. Tra i 400 invitati non mancheranno le "teste coronate", dal principe William che ricoprirà i panni di gran cerimoniere al principino George che sarà paggetto. Naturalmente non mancherà la preziosa tiara: ecco quale potrebbe essere il gioiello prezioso che la sposa indosserà sull'altare.

Cosa indosserà Olivia Hensor per il matrionio

Olivia Henson diventerà Duchessa di Westminster dopo il fatidico sì e, visto che il suo sarà un Royal Wedding a tutti gli effetti, con ogni probabilità indosserà una preziosa tiara sul capo. La famiglia di Hugh Grosvenor, 14esimo nella linea di successione al trono, vanta una collezione di gioielli in pieno stile Royals, tra cui spiccano diversi diademi scintillanti tramandarti di generazione in generazione. Quale sarà quella indossata dalla sposa? Naturalmente dovrà abbinarsi all'abito da sposa (attualmente top secret) ma non si esclude che, vista lo stile all'insegna della semplicità di Olivia, possa esserci un "colpo di scena" con una coroncina di fiori o addirittura nessun gioiello tra i capelli.

Le tiare della famiglia Grosvenor

Tra i diademi che fanno parte della collezione della famiglia di Hugh Grosvenor c'è la Myrtle Wreath Tiara, una coroncina risalente al 1906, realizzata dal maestro orafo della Maison Fabergé di San Pietroburgo in onore di Afrodite, dea dell'amore. La sua particolarità? È decorata con delle foglie di mirto, simbolo di purezza e divinità. Un'alternativa potrebbe essere la Bagration Tiara di diamanti e spinelli rosati. Attribuita ai gioiellieri Fossin & Fils, risale ai primi anni dell'800 e non è stata quasi mai esposta in pubblico, dunque rivederla a un matrimonio reale susciterebbe non poco interesse. La Harewood Fringe Tiara, invece, è stata acquistata all'asta da Gerald Grosvenor nel 1966: proviene dalla collezione della principessa Mary ed è "a frange", modello che andava molto di moda alla fine dell'800. La coroncina più essenziale della collezione? La Harewood Fringe Tiara, una delle preferite della principessa Mary.