L'abito da sposa bianco di Olivia Henson: perché per il Royal Wedding ha indossato delle scarpe blu Oggi è un gran giorno per la Royal Family: Hugh Grosvenor e Olivia Henson si sono sposati, diventando protagonisti del matrimonio reale dell'anno. Ecco cosa ha indossato la sposa e per quale motivo ha abbinato l'abito bianco a un paio di scarpe blu.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, venerdì 7 giugno, va in scena il Royal Wedding dell'anno, quello tra Hugh Grosvenor e Olivia Henson. Lui è il Duca di Westminster, 14esimo nella linea di successione al trono, lei è un'aristocratica discendente da una nota famiglia di banchieri londinesi, e insieme sono diventati protagonisti di una cerimonia in pieno stile reale. Hanno pronunciato il fatidico sì nella cattedrale di Chester dinanzi a circa 400 invitati e, tra uomini in tight e donne con abiti colorati e cappelli in tinta, sono riusciti a distinguersi per eleganza. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la sposa, apparsa eterea in total white: ecco tutti i dettagli dell'abito dai dettagli di pizzo e della tiara floreale che ha indossato sull'altare.

L'omaggio alla famiglia nascosto nell'abito da sposa di Olivia Henson

Arrivata alla cattedrale di Chester a bordo di una Bentley vintage, Olivia Henson ha incantato tutti con la sua eleganza. Per il Royal Wedding che la renderà Duchessa ha rispettato la tradizione del total white con un lungo abito a sirena dallo stile minimal firmato dalla stilista londinese Emma Victoria Payne, un modello con la gonna che cade sinuosa lungo la silhouette, le maniche lunghe e a pipistrello e uno scollo leggermente a barca con un cut-out sulla schiena, la sua particolarità?

Olivia Henson in Emma Victoria Payne

Al di là del lungo strascico che parte dal punto vita, ha gli orli decorati con degli inserti di pizzo floreale. Non è mancato il simbolo per eccellenza della tradizione bridal: il lungo velo con cui si è coperta il viso per camminare lungo la navata della chiesa. Quest'ultimo è in tulle ma ha dei bordi di pizzo che nascondono un dolce omaggio alla sua famiglia: sono stati "riciclati" dal velo da sposa della sua bis-bis nonna, convolata a nozze nel lontano 1880. Sempre sul velo, inoltre, ha voluto ricamare le sue iniziali, quelle del marito e la data del matrimonio.

Il pizzo riciclato dal velo della bis bis nonna

Le scarpe blu della sposa per il Royal Wedding

A spezzare il look candido sono state le scarpe, un paio di pumps in velluto blu cobalto con tacco largo e maxi fiocco sulla punta. Per quale motivo le ha indossate al matrimonio reale, rompendo la tradizionale etichetta che vorrebbe una sposa tutta in bianco? Non si tratta di un atto di ribellione ma di una delle più classiche tradizioni bridal. È ormai risaputo che alle sue nozze una sposa debba portare con sé sull'altare "qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio e qualcosa di blu", è una sorta di "rito scaramantico" che si tramanda di generazione in generazione e che ancora oggi viene rispettato alla lettera. Il blu non è altro che un simbolo di purezza, fedeltà e amore ed è proprio per questo che Olivia ha voluto mettere questo dettaglio bene in evidenza. Il bouquet nasconde un ulteriore omaggio: è stato realizzato con i fiori raccolti dai giardini di Easton Hall, la casa della famiglia Grosvenor, dalle margherite alle rose, fino ad arrivare all'iris, ai fiori d'arancio e alla cicerchia odorosa.

Olivia con le scarpe blu sotto l'abito da sposa

La storia della tiara con le foglie di mirto

La sposa non ha rinunciato alla tiara per il matrimonio reale, anzi, come già previsto nei giorni scorsi, ha voluto rendere omaggio alla famiglia di Hugh con la sua scelta di stile. Ha arricchito l'elegante raccolto tirato all'indietro con la preziosa Tiara Fabergé Myrtle Leaf, ovvero la coroncina realizzata all'inizio del ‘900 proprio per i Grosvenor. Venne commissionata ai laboratori Fabergé per il matrimonio di Lord Hugh Grosvenor e Lady Mabel Crichton e fu realizzata da Albert Holmström, un gioielliere finlandese che la portò a termine nel 1917. L'idea era quella di imitare la forma di una classica corona d'alloro e mirto ma in versione scintillante, con le foglioline ricoperte di diamanti e pietre preziose. Il mirto non è altro che un riferimento ad Afrodite, la dea greca dell'amore, ed è proprio per questo che è stata indossato da tutte le spose della famiglia Grosvenor, ultima tra tutte Olivia.

La Tiara Fabergé Myrtle Leaf