Il duca di Westminster è pronto a sposarsi e a traslocare, dove vivranno gli amici del principe William Hugh Grovenor e Olivia Henson si preparano al matrimonio che avrà luogo tra meno di un mese e vedrà tra i suoi ospiti anche il principe William. La coppia attualmente vive a Londra ma vorrebbe spostarsi a Chester, dove avranno luogo le nozze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Hugh Grosvenor e Olivia Henson

Manca poco al matrimonio di Hugh Grosvenor, settimo duca di Westminster, e Olivia Henson. Tra meno di un mese si celebrerà uno dei royal wedding più attesi dell'anno, a cui ci si chiede se parteciperà anche il principe Harry. Nell'attesa del 7 giugno, giorno in ci si celebreranno le nozze nella cattedrale di Chester, i futuri sposi stanno traslocando. Nonostante la coppia al momento viva a Londra, nel corso di una visita agli enti di beneficienza finanziati dalla Duke's Westminster Foundation a Chester la scorsa settimana, hanno in programma di cambiare casa.

Dove vivranno i duchi di Wesminster

Secondo quanto riportato da Town & Country, la coppia vorrebbe trasferirsi proprio in zona. "Penso che la prossima volta che saremo qui (alla cattedrale di Chester, ndr.) sarà leggermente più snervante", ha affermato Hugh a al magazine britannico . "Ma sono incredibilmente emozionato. Volevo anche solo chiarire quanto le persone siano state incredibilmente utili, quanto mi abbiano supportato fino ad ora, cosa di cui sono incredibilmente grato. Perché mi rendo conto che sarà un sarà sicuramente una cosa enorme per noi, quindi siamo davvero grati per tutto l'aiuto". Ma a svelare il progetto è stata la futura sposa, che ha aggiunto: "È ovviamente un posto dove vivremo, dove costruiremo le nostre vite insieme. E stiamo lentamente passando da Londra per essere molto più permanenti qui e mettere davvero radici. Quindi, in realtà, sì. alla fine è stata una decisione davvero facile". Ancora non è stato reso noto dove la coppia vivrà da sposata, ma nella zona la famiglia dello sposo possiede la tenuto di Eaton Hall, a pochi chilometri dalla Cattedrale dove si sposeranno.

Il legame tra la famiglia Grosvenor e i Windosr

Le due famiglie sono molto legate, il duca di Westminster, infatti, è stato il padrino sia del principe George che di Archie, il figlio del principe Harry. Il padre del di Hugh Grosvenor, venuto a mancare nel 2026, è stato uno degli amici più stretti dell'attuale sovrano, re Carlo III, che ha anche tenuto a battesimo lo sposo, mentre la madre, Natalia Grosvenor è la madrina dell principe William.

