Hugh Grosvenor, il padrino del principe George è l’uomo under 35 più ricco del Regno Unito Si chiama Hugh Grosvenor, ha 32 anni ed è diventato noto per essere il padrino del principe George. Il motivo per cui oggi si torna a parlare di lui? È stato eletto l’uomo under 35 più ricco del Regno Unito.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a pensare che i membri di casa Windsor fossero i britannici con più privilegi e più ricchezze del paese ma la verità è che a fargli concorrenza ci sono alcuni aristocratici conterranei. Un esempio? Hugh Grosvenor, il nobile inglese da tenere d'occhio più chiacchierato. Il motivo è molto semplice: innanzitutto è molto vicino alla Royal Family, è infatti il padrino del principe George, e come se non bastasse proprio di recente ha raggiunto un nuovo è importante traguardo: è entrato a far parte della classifica degli uomini più ricchi del Regno Unito. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul rampollo ed ex scapolo d'oro.

A quanto ammonta l'eredità di Hugh Grosvenor

Si chiama Hugh Grosvenor, per gli amici Hughie, ha 32 anni ed è diventato noto per essere il padrino del principe George. È il terzo figlio (unico maschio) del sesto duca di Westminster e di sua moglie Natalia ed è proprio dal padre che nel 2016, l'anno della sua morte, ha ereditato il titolo di famiglia e il patrimonio. Oggi è settimo duca di Westminster e gode di una fortuna familiare pari a 9.878 miliardi di sterline, cifra che gli ha fatto conquistare il primo posto nella classifica degli uomini under 35 più ricchi della Gran Bretagna stilata dal Sunday Times.

Hugh Grosvenor col principino George

Hugh Grosvenor è pronto per il matrimonio

Fino a qualche tempo fa Hugh era tra gli scapoli d'oro più ambiti del Regno Unito ma di recente ha annunciato il suo fidanzamento. Ha trovato l'amore al fianco di Olivia Henson, con lei ha una relazione stabile da due anni e ora sta decidendo la data del matrimonio, evento in gran stile che si preannuncia spettacolare con un vero e proprio Royal Wedding. Certo, il duca non ama finire sulle riviste di gossip ma, considerando il fatto che William, Kate e il "figlioccio" George probabilmente festeggeranno con lui, non potrà fare a meno di conquistare le prime pagine internazionali. Il principino ricoprirà ancora una volta i panni di paggetto?

