video suggerito

A quale età il principe George assolverà i suoi primi impegni reali Il principe George non ha ancora compiuto 12 anni ma il suo futuro è già scritto: un giorno diventerà re d’Inghilterra. Quand’è che assolverà i suoi primi doveri reali? Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il principe George, il primo figlio di William e di Kate Middleton, è nato nel 2013 e fin dai suoi primi momenti di vita ha avuto un destino "già scritto": essendo tra i primi posti nella linea di successione al trono, un giorno diventerà re d'Inghilterra. Sebbene non abbia compito ancora 12 anni, sta già seguendo il rigido iter per diventare un perfetto sovrano. La cosa che in pochi sanno è che fino a una certa età non potrà assolvere alcun tipo di impegno reale in vesti ufficiali: ecco cosa è stato rivelato dall'esperto Robert Hardman nel libro Charles III: New King. New Court. The Inside Story.

George deve sviluppare una sua identità reale

Stando a quanto dichiarato da Robert Hardman, il principe William non vive a cuor leggero il fatto che suo figlio George un giorno diventerà re, anzi, ritiene di essere in dovere di formare nel modo migliore l'erede, così che possa essere un impeccabile sovrano. Per il ragazzino, però, gli impegni ufficiali sembrano essere ancora molto lontani. Sebbene all'incoronazione del nonno Carlo ha ricoperto i panni di paggetto d'onore, per presenziare in pubblico in rappresentanza della corona dovrà prima portare a termine gli studi universitari e l'eventuale formazione con le forze armate. L'obiettivo? Sviluppare una sua identità reale. Secondo le stime, dunque, prima dei 20 anni non assolverà doveri da futuro monarca

Cosa si aspettano da George William e Kate

Quali sono le aspettative dei genitori per il piccolo George? Al momento non intendono imporgli nulla ma sperano che possa ricevere una formazione simile a quella del padre, del nonno e della bisnonna, magari studiando all'Eton College. Al momento, però, il futuro sul trono pare essere ancora lontanissimo: innanzitutto l'attuale monarca Carlo III non ha alcuna intenzione di abdicare e di lasciare la corona al figlio William, poi si prevede che quest'ultimo, una volta salito sul trono, difficilmente abbandonerà il ruolo per cui si è preparato per tutta la vita.