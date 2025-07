Il nuovo ritratto di compleanno del principe George: perché con i 12 anni la sua vita cambierà

Il principe George ha compiuto 12 anni e, come da tradizione, è diventato protagonista di un nuovo ritratto reale. Cosa ha indossato per l’occasione e per quale motivo a partire da questo momento la sua vita cambierà?

Ieri, 22 luglio 2025, è stata una giornata speciale per la Royal Family inglese: il principe George, primo figlio di William e Kate Middleton, ha compiuto 12 anni e, come da tradizione, è stato immortalato in un nuovo ritratto ufficiale. A renderlo pubblico sono stati proprio i genitori, che non hanno esitato a condividerlo sulla loro pagina social ufficiale con tanto di auguri. L'erede al trono, inoltre, è diventato protagonista di un dolce video con i fratelli Charlotte e Louis, apparendo sereno e sicuro di sé mentre si aggira tra i giardini di Kensington Palace. Cosa ha indossato per l'occasione e per quale motivo a partire da oggi la sua vita cambierà in modo drastico?

Il look di George per il ritratto di compleanno

Il principe George ha compiuto 12 anni e, come richiesto dalla tradizione reale, ha posato per un nuovo ritratto ufficiale (questa volta realizzato non da mamma Kate Middleton ma dal fotografo reale Josh Shinner). Complice il mood bucolico del servizio fotografico, l'erede al trono si è preso una temporanea pausa dai completi eleganti che ha sfoggiato durante le recenti apparizioni pubbliche, ha preferito un look country pratico e senza tempo. Ha abbinato un paio di jeans classici a una camicia a righe a maniche lunghe e ha completato il tutto con un gilet di pile in verde militare firmato Schoffel. Così facendo, ha rivelato il suo stile personale, dando prova di essere assolutamente impeccabile in fatto di eleganza.

Il principe George col gilet Schoffel

Come si sta preparando alla futura vita da re

La cosa che in pochi sanno è che i 12 anni di un erede al trono britannico rappresentano un momento chiave per il suo futuro da re. Innanzitutto nei prossimi mesi George di ritroverà a dover scegliere dove continuare gli studi: la prossima estate terminerà il percorso alla Lambrook School nel Berkshire ma a quel punto dovrà già essere iscritto in un nuovo istituto (probabilmente Eton come il padre William). Come se non bastasse, il ragazzino non potrà più viaggiare con il padre, il motivo? Stando alle regole del protocollo, la Royal Family deve premunirsi e deve dividere i due futuri re, così da non rischiare di perderli entrambi in caso di incidente grave. Insomma, a quanto pare per George le cose si fanno davvero serie: riuscirà a seguire in modo impeccabile le orme dei suoi predecessori?