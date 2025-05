video suggerito

Il principe George come Lady Diana: perché potrebbe presto seguire le orme della nonna Il principe George sembra essere intenzionato a seguire le orme della principessa Diana: ecco qual è l'abilità che gli piacerebbe imparare.

A cura di Valeria Paglionico

Il destino del principe George è sempre stato "segnato": un giorno diventerà re ed è per questo che fin da piccolissimo gli è stato fatto seguire un preciso corso di studi, così che, una volta cresciuto, riesca a ricoprire il ruolo in modo impeccabile. Attualmente è il secondo erede nella linea di successione al trono ma, avendo solo 12 anni, il futuro da sovrano sembra essere ancora lontano. Nonostante i genitori facciano il possibile per rendere la sua infanzia "normale", sanno bene quali sono gli "obblighi" a cui deve adempire il ragazzino. William, in particolare, ha rivelato che vorrebbe che il figlio imparasse il linguaggio dei segni come la mamma, la compianta Lady Diana: ecco per quale motivo.

William vorrebbe che George imparasse il linguaggio dei segni

Sono passati quasi 30 anni da quando la principessa Diana ha perso la vita ma ancora oggi si continua a parlare di lei. Ha lasciato un segno indelebile non solo sulla cultura contemporanea ma anche sulla Royal Family, soprattutto sui suoi due figli William ed Harry, che non perdono occasione per ricordarla con affetto. Il maggiore dei due principi, in particolare, vuole che l'eredità di Lady D. continui a vivere attraverso i suoi figli, primo tra tutti George che un giorno sarà re. Intervistato durante la cerimonia di investitura tenutasi questa settimana al Castello di Windsor, l'erede al trono ha spiegato che il suo desiderio più grande sarebbe che il figlio maggiore impari il linguaggio dei segni britannico, così che riesca a comunicare con la comunità dei sordi proprio come faceva la mamma Diana.

Perché Lady Diana è stata leggendaria

La principessa Diana passò alla storia in questo campo: fu la prima donna della Royal Family a imparare e a utilizzare il linguaggio dei segni, cosa che venne particolarmente apprezzata dalla comunità dei sordi. Ora la speranza è che ci sia presto un nuovo rappresentante reale che riesca a comunicare con i sordomuti. William a tal proposito ha dichiarato: "Non ne sono sicuro ma forse al principe George piacerebbe", lasciando intendere che potrebbe seguire le orme della nonna. Insomma, il primogenito di William e Kate sembra avere tutte le carte in regola per prendere il posto di Lady D. nel cuore dei sudditi.