Lady Diana avrebbe voluto che Harry diventasse re d’Inghilterra: per lei William era troppo timido

Se Lady Diana fosse stata ancora viva, probabilmente l’assetto della monarchia sarebbe stato diverso. La principessa, infatti, avrebbe voluto il figlio Harry sul trono e non William, considerato troppo timido.

Il principe William è l'erede al trono diretto e, nel momento in cui il padre Carlo III rinuncerà al ruolo di sovrano, sarà lui a diventare re d'Inghilterra. Così come sta facendo il figlio George (secondo nella linea di successione), anche lui fin da piccolo ha seguito un preciso "training" per arrivare preparato al momento più importante della sua vita. La cosa che in pochi sanno è che la vita del principe si sarebbe evoluta diversamente se la mamma Diana fosse rimasta in vita e lo avesse visto crescere. Stando alle indiscrezioni, quest'ultima avrebbe voluto preparare il secondogenito Harry al trono, ritenendolo più adeguato al ruolo di re: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

Diana chiamava Harry "Good King"

L’esperto di casa reale Richard Kay è tornato a parlare della compianta principessa Diana nel suo podcast Palace Confidential, facendo riferimento al fatto che non avrebbe voluto il primogenito William sul trono inglese, almeno fino a quando è stata al suo fianco. Da giovane, infatti, il principe era molto timido e riservato e la mamma non lo riteneva "idoneo" per l'importante ruolo a lui destinato. Se fosse rimasta in vita e avesse visto i suoi figli crescere, Lady D. avrebbe di sicuro preparato il secondogenito Harry a diventare re, basti pensare che fin da piccolo lo chiamava "Good King Harry", ovvero "il buon re Harry", un appellativo che si utilizzava per i sovrani nell'epoca medievale.

William è la "sorpresa" della monarchia inglese

Dopo la morte di Diana, però, le cose si sono evolute in modo completamente diverso e non solo perché Harry è diventato quinto in linea di successione e ha rinunciato a ogni tipo di titolo trasferendosi in America con Meghan Markle. William si è rivelato una "sorpresa" e al momento sembra essere perfetto per ricoprire i panni di re. È cosciente del fatto che la monarchia sia contraddistinta da usanze alquanto antiquate, dunque con ogni probabilità attuerà dei significativi cambiamenti nel momento in cui salirà sul trono, così da adeguarla alla società contemporanea. Cosa ne penserebbe la mamma Diana se lo vedesse oggi?