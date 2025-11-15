Perché il principe George è diventato un working Royal a tutti gli effetti

stile e Trend
Il principe George sta crescendo e proprio di recente è diventato un working Royal a tutti gli effetti: ecco per quale motivo.
Il principe George ha solo 12 anni ma, nonostante ciò, sa già con certezza cosa farà da grande: diventerà re d'Inghilterra. Per ricoprire il ruolo al meglio si sta già preparando, basti pensare al fatto che fin da piccolissimo si è ritrovato a dover affrontare specifici studi e iter, ma solo da qualche tempo a questa parte le cose si stanno facendo davvero serie. Per quale motivo solo dopo la recente uscita pubblica è stato definito ufficialmente un working Royal?

Il principe George ha preso il posto di papà William

Siamo sempre stati abituati a vedere il principino George in pubblico con i genitori, dal balcone di Buckingham Palace agli eventi natalizi, ma fino ad ora aveva partecipato agli eventi ufficiali sono in qualità di accompagnatore "baby". Di recente, però, le cose sono cambiate: ha preso parte al Festival of Remembrence insieme a mamma Kate ma lo ha fatto in rappresentanza della corona. Il principino ha infatti sostituito il padre William, che era in Brasile per un viaggio ufficiale, debuttando come working Royal a tutti gli effetti. Le foto accanto a Kate, con tanto di fiore rosso all'occhiello coordinati, sono già passate alla storia: sono il simbolo del fatto che George è cresciuto ed è pronto per ricoprire degli incarichi istituzionali.

A quale college andrà il principe George

Il prossimo anno il principe George partirà per il college e per lui comincerà a tutti gli effetti il percorso di studi che lo porterà a diventare re della Gran Bretagna. Al momento, però, non si sa ancora se si iscriverà a Eton come il papà o a Malborough come la mamma, probabilmente lo si scoprirà solo a poche settimane dall'inizio della scuola. La decisione non è legata a questioni economiche, quanto piuttosto al fatto che l'Eton College non prende studentesse, mentre la Malborough sì, dunque il principe inglese si ritroverebbe nei prossimi anni a studiare con la sorella Charlotte.

