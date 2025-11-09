Perché Kate Middleton indossa un papavero rosso sangue: la storia e il significato della spilla

Kate Middleton con il principe George

Kate Middleton è apparsa alla Royal Abert Hall di Londra, durante il Royal British Legion Festival of Remembrance, concerto organizzato per celebrare i caduti britannici in guerra. La principessa del Galles per l'occasione ha sfoggiato un abito nero, come richiesto dal dress code, sul quale però spiccava un dettaglio dal colore acceso, ovvero una spilla rossa che richiama la forma di un papavero. Questa spilla appare ogni anno appuntata ai cappotti e agli abiti dei reali inglese nei giorni che precedono il Remembrance Day, ricorrenza che si celebra l'11 novembre, e che fu istituita da re Giorgio V per celebrare la fine della Prima Guerra Mondiale e ricordare i caduti britanni.

Il significato dietro la spilla a forma di papavero

Perché proprio un papavero è stato scelto come simbolo della ricorrenza? Innanzitutto il colore rosso rimanda al sangue versato dai soldati caduti in guerra. Inoltre il papavero è il fiore che durante la Prima Guerra Mondiale copriva i campi di battaglia nelle Fiandre. La spilla a forma di papavero viene indossata dai reali a novembre secondo regole ben precise: va sfoggiata solo su abiti neri che simboleggiano il momento di lutto e soprattutto va appuntata lateralmente a sinistra e all'altezza del petto, dove si trova il cuore. Il lato sinistro è anche quello dove solitamente sono appuntate le spille e i riconoscimenti militari. Il numero di papaveri che possono apparire nei look reali è variabile: Kate Middleton nel 2021 ne aveva appuntati quattro, tre in tessuto e uno in oro, sul lato sinistro dell'abito, mentre la regina Elisabetta era apparsa anche con cinque papaveri sul bavero del cappotto nero.

Il look di Kate Middleton

Il look di Kate Middleton per il Remembrance Day

Per il concerto del Remembrance Day, Kate Middleton ha indossato un abito nero di Alessandra Rich, con gonna ampia midi, corpetto aderente e maniche lunghe. L'abito è impreziosito da un maxi colletto bianco profilato in pizzo, elemento tipico dello stile della designer, che spesso utilizza maxi colletti dall'aria retrò e bon ton nelle sue creazioni.

Sulla parte sinistra del colletto spunta la spilla a forma di papavero, una creazione in seta e vetro fatta a mano da Izzy Ager, apprendista di Lock&Co. Hatters, uno dei più antichi shop di cappelli londinese. Sotto il papavero rosso c'è anche una spilla in argento, creata per lei da James Porter & Son, una delle gioiellerie più antiche di Scozia, fondata a Glasgow nel 1858. La principessa del Galles aveva indossato la stessa spilla in occasione del battesimo della nave HMS Glasgow, appuntata su un abito blu navy di Suzannah London. Infine, a incorniciare il volto ci sono un paio di orecchini con perle pendenti appartenuti alla regina Elisabetta.

Al fianco di Kate Middleton c'era anche il principe George, che ha accompagnato la madre durante l'evento indossando un completo scuro con giacca e pantaloni, sotto il quale spuntava una cravatta con righe oblique. Anche George, per rispettare le tradizione del Remembrance Day, ha appuntato sul bavero del blazer una piccola spilla rossa a forma di papavero.