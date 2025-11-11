Kate Middleton alla cerimonia per i caduti in guerra: il messaggio nascosto negli orecchini

Look austero e rigoroso per Kate Middleton durante la cerimonia del Giorno dell’Armistizio. Ha scelto accuratamente i gioielli: gli orecchini e le spille.

La principessa del Galles ha partecipato alla cerimonia del Giorno dell'Armistizio e ha visitato il National Memorial Arboretum di Lichfield, nello Staffordshire, dove ha reso omaggio osservando due minuti di silenzio e deponendo una corona di fiori in memoria di chi ha prestato servizio nelle Forze Armate. Ha anche visitato il Muro della Memoria. Per l'occasione Kate Middleton ha indossato un look rigoroso che comunica solennità e rispetto, con immancabile spilla floreale dal valore simbolico.

Il look della principessa

I look delle cerimonie ufficiali sono la specialità di Kate Middleton, che riesce a non tradire la sua eleganza rispettando sempre il dress code di questi casi, che necessariamente richiede un tono un po' più austero. Se nelle occasioni meno formali ama i look bon ton nei colori pastello e i tailleur con le giacche avvitate, sa benissimo quando invece è il caso di optare per outfit più rigorosi e dignitosi, che possano comunicare il massimo rispetto per la circostanza. Si è mossa su questa linea per la cerimonia del Giorno dell'Armistizio, con cui si ricorda l'Armistizio dell'11 novembre 1918 che ha posto fine alla Prima guerra mondiale.

Kate Middleton in Catherine Walker

Ha optato per un capo must del suo guardaroba: l'abito cappotto. Questo modello nero è firmato da uno dei suoi brand del cuore, di cui indossa spesso le creazioni: è di Catherine Walker. Della stessa stilista era anche il cappotto blu navy sfoggiato al National Service Of Remembrance di Londra, pochi giorni fa. Il nuovo cappotto presenta una silhouette a trapezio, bottoni in stile militare, corpetto con dettagli di nappe, spalle squadrate e colletto alla Peter Pan. Ha aggiunto un cappello a tesa larga nero con maxi fiocco e guanti coordinati.

Gli orecchini e le spille della principessa

Il significato della spilla e degli orecchini

Nel Giorno dell'Armistizio, la principessa ha completato il suo look con pochi, ma significativi gioielli. Ha scelto un paio di orecchini con diamanti e rubini, pietre dal valore simbolico come ha spiegato Laura Taylor di Lorel Diamonds al magazine Hello!, spiegando: "Utilizza spesso i gioielli per inviare un messaggio sottile e la scelta di rubini di oggi sembra sia intenzionale che sentimentale. I rubini sono tradizionalmente legati all'amore, alla forza e alla protezione, quindi indossarli in una giornata nazionale della memoria aggiunge un tocco significativo ed emotivo al suo outfit. Sembra un omaggio rispettoso a chi ha prestato servizio, utilizzando uno dei pochi strumenti a sua disposizione per onorare il momento senza infrangere il protocollo reale".

Kate Middleton ha anche appuntato al cappotto la Spilla delle Guardie Irlandesi in quanto Colonnello del reggimento. Ha ereditato l'incarico dal marito, il Principe di Galles, nel 2022. La Irish Guards Regimental Brooch è un gioiello con stella di San Patrizio raggiata, su cui si legge il motto latino "Quis Separabit" (significa "Chi ci separerà?"), mentre al centro c'è un trifoglio con tre corone incastonate su una croce di Sant'Andrea. La principessa lo aveva già indossato in due occasioni: al Trooping the Colour del 2024 e del 2025. Anche la spilla floreale, a forma di papavero, ha una forte valenza simbolica. Richiama il sangue versato dai soldati in guerra dunque non si può omettere per celebrare i caduti durante il Remembrance Day che si celebra l'11 novembre.