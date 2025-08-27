Cosa succederà alla monarchia inglese quando il principe William diventerà re

Il futuro del principe William è già scritto: un giorno sarà re d’Inghilterra e non sorprende che fin da ragazzino si stia preparando a ricoprire il ruolo in modo impeccabile. Come sarà la sua monarchia?

Il futuro della monarchia inglese è già scritto: nel momento in cui re Carlo III morirà o abdicherà, a prendere il suo posto sul trono sarà il principe William, che ormai da tutta la vita si prepara a ricoprire questo ruolo in modo impeccabile. Cosa cambierà nel regno quando ci sarà questo "cambio di guardia"? Sebbene questo giorno attualmente sembri ancora essere molto lontano, pare che l'erede al trono diretto abbia già le idee chiare sul da farsi: ecco la sua visione della monarchia, dalla residenza in cui andrà a vivere allo staff che lo affiancherà nella nuova vita da sovrano.

Dove andrà a vivere William quando sarà re

Il principe William ha sempre avuto le idee chiare sulla sua futura vita da sovrano. In accordo con la moglie Kate Middleton, ha deciso che, nel momento in cui salirà sul trono, non sconvolgerà le abitudini quotidiane di famiglia, anzi, farà il possibile per conservare la "normalità" che da sempre ama. È proprio per questo che non si trasferirà a Buckingham Palace o in qualsiasi altro palazzo reale: stando alle indiscrezioni, il suo obiettivo è rimanere a Forest Lodge, la residenza nei pressi di Windsor Great Park dove si trasferirà con moglie e figli entro la fine dell'anno. Niente servi, maggiordomi o cortigiani, William in "versione re" desidera uno staff "minimal", ovvero composto da 5-6 impiegati, praticamente la metà di quelli di re Carlo e la terza parte di quelli voluti dalla compianta regina Elisabetta II.

La monarchia "minimal" del principe William

Una fonte reale al The iPaper ha spiegato che il principe William ha intenzione di sostenere campagne ed eventi benefici, apparendo spesso in pubblico in rappresentanza di famose organizzazioni di volontariato. Cosa dire, invece, del piccolo George (che diventerà erede al trono diretto)? Probabilmente assumerà i doveri reali dopo un periodo nelle Forze Armate. Per quanto riguarda i fratelli Charlotte e Louis, invece, non si sa ancora se diventeranno o meno dei working royal. Insomma, a quanto pare la monarchia di William sarà "ridotta all'osso": meno membri della famiglia che parteciperanno agli eventi ufficiali, meno impegni pubblici e meno dipendenti, tutte cose che dimezzeranno le spese (come da sempre auspicato dai sudditi). Il principe riuscirà a mantenere intatti i suoi programmi?