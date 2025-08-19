William e Kate pronti per il trasloco: com’è fatta e quanto vale la nuova residenza reale

Il principe William e Kate Middleton avrebbero scelto la nuova residenza reale in cui traslocare: ecco qual è, com’è fatta e quanto vale.

Continua l’estate “reale” di Kate Middleton e del principe William, che quest’anno hanno deciso di concedersi una lunga pausa dai riflettori per passare del tempo extra con i figli George, Charlotte e Louis. Per le prime vacanze di vero relax dopo il momento difficile vissuto a causa della malattia della principessa hanno puntato tutto sulla Grecia, per la precisione su Cefalonia, dove hanno organizzato un tour delle coste a bordo di un mega yacht. Ora sono volati a Balmoral come richiede la tradizione Windsor e stanno trascorrendo le loro giornate insieme al re Carlo e alla regina Camilla. Stando alle indiscrezioni, però, a settembre non torneranno ad Adelaide Cottage, traslocheranno in una nuova residenza reale: ecco qual è, com’è fatta e quanto vale.

La futura residenza di William e Kate

Già qualche settimana fa si era parlato di un possibile trasloco della famiglia dei principi del Galles ma solo nelle ultime ore la notizia sembra essere stata ufficializzata. A dispetto di quanto si pensava, per la loro "nuova vita" William e Kate non hanno scelto l'enorme tenuta di Fort Belvedere, avrebbero preferito Forest Lodge, un complesso nel Windsor Great Park che conta "solo" 8 camere da letto. Già ristrutturata nel 2001 con dei lavori da 1,7 milioni di euro, la residenza sarebbe contraddistinta da cornici in gesso, decorazioni sul soffitto a volta, camini di marmo e finestre veneziane, oltre che piscina privata, campo da tennis e una ballroom, una sala da ballo per ricevimenti Royal. Qual è il suo prezzo? Stando alle indiscrezioni trapelata dal The Sun, attualmente vanterebbe un valore di circa 18 milioni di euro. La cifra, però, pare essere destinata a diventare ancora più alta, visto che i due principi britannica avrebbero già dato il via (di loro tasca) a un restauro di porte, finestre, pareti interne, soffitti e pavimenti.

Forest Lodge

Quando traslocheranno i principi del Galles

Quand'è che William e Kate traslocheranno con il resto della famiglia? Un portavoce di Kensington Palace ha comunicato che entro la fine dell'anno, per la precisione entro Natale, i 5 si trasferiranno nella nuova tenuta reale a Forest Lodge (che si trova a sole 4 miglia di distanza dall'attuale residenza, Adelaide Cottage). Per quale motivo i principi hanno deciso di cambiare casa? Vogliono lasciarsi definitivamente alle spalle gli ultimi anni difficili, durante i quali si sono ritrovati ad affrontare la morte della regina Elisabetta II e la malattia di Kate Middleton. Fort Belvedere, ovvero quello che era stata la loro prima scelta, era una reggia troppo vasta rispetto alle loro reali esigenze, dunque alla fine hanno optato per una tenuta più "umile". La speranza è quella di traslocare in modo definitivo, così che Forest Lodge possa diventare la loro "casa per sempre".