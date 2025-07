Perché le vacanze a Cefalonia di William e Kate stanno facendo discutere

Il principe William e Kate Middleton hanno ufficialmente dato il via alle loro vacanze, prendendosi una pausa dagli eventi ufficiali a cui partecipano spesso in rappresentanza della corona. Per loro quest'estate 2025 è molto speciale: arriva dopo l'anno difficile che la principessa ha vissuto a causa della malattia (che qualche mese fa ha sconfitto), dunque non sorprende che insieme ai figli vogliano concedersi un periodo di spensieratezza e totale relax lontano dai riflettori. La cosa che forse non si sarebbero mai aspettati è che il loro viaggio a Cefalonia sarebbe finito al centro del mirino degli haters: ecco cosa sta accadendo ai principi del Galles durante la vacanza in Grecia.

La vacanza a bordo del maxi yacht di William e Kate

Tra qualche settimana i principi del Galles si ritireranno a Balmoral insieme agli altri Royals, primi tra tutti Carlo e Camilla, e trascorreranno diverse settimane tra tè pomeridiani, banchetti in famiglia e giochi all'aria aperta. L'usanza a cui Elisabetta II era molto legata è ormai diventata una vera e propria tradizione, tanto che anche William e Kate non ne possono fare più a meno. Prima di trasferirsi nella tenuta scozzese, i due principi hanno però voluto organizzare una vacanza più "esotica" insieme ai figli George, Charlotte e Louis. I cinque sono partiti alla volta di Cefalonia insieme ai nonni materni, Michael e Carole Middleton, e ora sono alle prese con un tour delle calette dell'isola a bordo di uno yacht di 146 metri di proprietà dello sceicco Abdullah bin Zayed di Abu Dhabi, membro della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti.

Le critiche dei sudditi

La scelta vacanziera di William e Kate ha fatto "storcere il naso" a moltissimi sudditi e il motivo è molto semplice: si tratta di un viaggio davvero lussuoso e non solo a causa del maxi yacht. La partenza familiare prevede anche una serie di altre spese, da quella per il jet privato utile a raggiungere la Grecia al transfert verso il porto di Cefalonia, fino ad arrivare allo staff per garantire la loro sicurezza a bordo. Come se non bastasse, questa è la quarta partenza in poco più di sei mesi. In un momento di crisi economica, di disoccupazione in crescita e di salari ai minimi storici, esibire tanto sfarzo sembrerebbe essere assolutamente fuori luogo, soprattutto se paragonato alle estati tranquille (e low-cost) nelle Highlands scozzesi della regina Elisabetta II. William e Kate forniranno ai sudditi chiarimenti sulla questione prima o poi?