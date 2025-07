Le vacanze segrete di William e Kate, lontano da Londra coi figli: qual è la meta scelta

Royal family al Trooping the Colour 2025

Anche per la royal family è tempo di vacanze estive: ovviamente top secret. William e Kate assieme ai tre figli (George, Charlotte, Louis) si sono allontanati per qualche giorno dalla loro residenza reale, per concedersi un po' di relax in totale privacy, lontano dagli impegni ufficiali. La coppia ha messo in pausa la vita pubblica, per dedicarsi esclusivamente ai figli. Come sempre, in questi casi, non è stata diffusa la destinazione scelta, anche se dopo alcuni avvistamenti e alcuni indizi, si è forse giunti a scoprirla.

William e Kate scelgono la Grecia

William e Kate hanno scelto la Grecia e il Mar Ionio per godersi le vacanze estive assieme ai tre figli. Sembra che con loro ci siano anche i genitori della principessa. In particolare, pare abbiano trascorso gli ultimi giorni a Cefalonia. Lo riportano i media locali. L'arrivo della famiglia reale sull'isola sarebbe avvenuto in assoluta segretezza: avrebberoraggiunto la destinazione a bordo di un jet privato partito da Londra e atterrato all'aeroporto locale, scortati dalla loro guardia personale. Subito dopo, avrebbero proseguito la vacanza a bordo di uno yacht ancorato al largo della costa di Agia Efimia. In tutta la regione sono state rafforzate le misure di sicurezza, aspetto che non è passato inosservato ai cittadini e agli altri turisti del posto.

Cefalonia si raggiunge da Atene con un volo di appena un'ora: si trova nella parte occidentale. È meno affollata delle più gettonate Santorini o Mykonos, ma ugualmente ricca di bellezze. È nota soprattutto per le sue spiagge bianche con le acque cristalline. Questo paradiso naturale non è passato inosservato anche a una celebrity, che si trova proprio lì in vacanza: Kylie Jenner.

In realtà, Kate e William non sono i soli fan della Grecia all'interno della royal family. Carlo e Camilla hanno spesso espresso il loro apprezzamento per la cultura greca e trascorso la luna di miele in crociera tra numerose isole greche, nel lontano 2005. La loro preferita è Corfù: proprio lì era nato il principe Filippo, padre dell'attuale sovrano e marito della regina Elisabetta. Come di tradizione, loro due è probabile che trascorreranno le vacanze estive nella residenza di Balmoral, in Scozia.

La vacanza della famiglia reale a Cefalonia riflette la loro ricerca di privacy, ma anche la volontà di mantenere l'antico legame di famiglia con la Grecia. Non solo: è sicuramente un luogo dove la natura regna sovrana e la principessa ha ammesso, in questi mesi, di aver tratto molto beneficio dalla vita all'aria aperta, dal tempo trascorso nel verde. La diagnosi di cancro l'ha tenuta lontana dagli impegni di lavoro e ne ha approfittato proprio per dedicarsi unicamente al suo benessere fisico e mentale: ha trovato un grande aiuto proprio dal contatto con la natura.