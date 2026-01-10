Dove è stato girato il video per i 44 anni di Kate Middleton (e perché nasconde un omaggio a Louis)

Kate Middleton ha compiuto 44 anni ieri e per celebrare il gran giorno ha condiviso sui social un toccante video in cui rende omaggio alla natura, ricordando la sua battaglia contro il cancro. Dove si trova il bosco che fa da sfondo?

Ieri, 9 gennaio 2026, è stata una giornata speciale per Kate Middleton: ha compiuto 44 anni e, sebbene abbia festeggiato in forma privata in compagnia della famiglia, ha voluto condividere sui social un video speciale. Complice il fatto che il compleanno è una ricorrenza che celebra la vita, non ha potuto fare a meno di ricordare la recente battaglia contro il cancro che le ha stravolto la vita. Ha pubblicato Inverno, la quarta e ultima puntata della serie Mother Nature, nella quale si è mostrata serena e raggiante nel bel mezzo della natura, definita come l’elemento essenziale che ha contribuito alla sua guarigione. Dove si trova il bosco in cui la principessa si aggira e per quale motivo le immagini toccanti nascondono un omaggio al principino Louis?

Dove è ambientato il mini-film di Kate Middleton

Il mini-film Mother Nature realizzato da Kate Middleton è stato girato da Will Warr e ha l’obiettivo di rendere omaggio alla natura, ovvero la principale fonte di benessere che ha aiutato la principessa a guarire. A fare da sfondo alle parole toccanti da lei pronunciate, ci sono delle immagini che la mostrano mentre esplora un meraviglioso bosco verdeggiante. Passeggia tra distese di foglie, immerge la mano in un torrente e si affaccia da un suggestivo ponte: dove si trova la location bucolica? Nel Berkshire, la contea in cui vive con il principe William e i tre figli George, Charlotte e Louis. Le immagini del bosco nei pressi di Windsor sono intervallate da panorami di Londra e delle Cotswolds, altri due luoghi a lei particolarmente cari.

Kate Middleton nel Berkshire

L'omaggio a Louis nascosto nel video

Nel video la principessa è rimasta fedele allo stile bucolico che tanto ama, apparendo super chic con indosso un parka con cintura che segna il punto vita, una sciarpa di lana coordinata in verde militare e un cappello in tinta, un modello a basco ma con la visiera.

Kate Middleton nel video Mother Nature

Per quale motivo il look nasconde un omaggio al principino Louis? È lo stesso che la principessa sfoggiò durante la Giornata mondiale contro il cancro a inizio febbraio, quando si lasciò immortalare nel bosco inglese proprio dal figlio già piccolo. Insomma, a quanto pare il terzogenito dei principi del Galles ha ereditato la passione per la fotografia dalla mamma: un giorno diventerà lui il fotografo “ufficiale” di corte come la talentuosa Kate?