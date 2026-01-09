È il compleanno di Kate Middleton: come festeggia la principessa e che regali ha ricevuto

Kate Middleton a Londra, 8 gennaio 2026

Kate Middleton è nata il 9 gennaio 1982: oggi compie 44 anni. La principessa ieri si è dedicata a uno dei suoi impegni pubblici: assieme al marito il principe William ha fatto visita all'ospedale di Charing Cross, situato nella zona ovest di Londra. La coppia ha parlato col personale, coi volontari che operano nella struttura e coi pazienti, per poi partecipare anche a una tavola rotonda dedicata a progetti filantropici nel sistema sanitario britannico. Sono cause che stanno molto a cuore alla principessa, soprattutto da quando si è lasciata alle spalle i suoi problemi di salute. Oggi, però, nel giorno del suo compleanno, Kate Middleton si dedicherà alla famiglia, trascorrendo la giornata all'insegna della privacy e dell'intimità.

Grant Harrold, un ex maggiordomo di Buckingham Palace (ha lavorato lì tra il 2004 e il 2011) ed esperto di galateo ha spiegato cosa succede solitamente alle feste di compleanno reali, come riportato da Gb News. "Non si fanno grandi festeggiamenti – ha spiegato – Quando lavoravo per il Re, lui organizzava sempre una cena privata, non una grande riunione di famiglia. Posso quasi garantire che organizzerà una festa di compleanno per sua nuora. È possibile che si svolga il giorno stesso del compleanno, a meno che William non abbia organizzato qualcosa di privato. Potrebbe chiedere loro di trascorrere il weekend nelle Cotswolds oppure cenare a Londra".

La principessa si concederà i suoi cibi preferiti e ovviamente ci saranno regali da scartare. La royal family ama scambiarsi pensierini scherzosi e sciocchi, i cosiddetti silly gift. William, per esempio, in passato ha regalato a suo moglie un paio di guanti per lavare i piatti: "È successo. Alla famiglia reale piace fare regali ridicoli". Ma potrebbero esserci anche doni più significativi e preziosi. L'ex maggiordomo ha azzardato alcune ipotesi: "Ci sono un paio di opzioni. Potrebbe trattarsi di gioielli o di qualcosa per la casa". I due si sono da poco trasferiti coi figli a Forest Lodge. Il regalo per così dire più pratico potrebbe avere a che fare con la comune passione per il giardinaggio: "Una panchina o delle rose per il suo giardino" sono le sue ipotesi.

Per quanto riguarda invece Re Carlo: "Un abito usato da sua madre o qualcosa della sua collezione privata di oggetti: cose che per lui hanno un valore sentimentale insomma. Oppure potrebbe essere qualcosa che gli è stato consigliato dalla Royal Collection o ancora qualcosa della Collezione Reale". In quest'ultimo caso si tratterebbe dunque di cimelio di famiglia, che in quanto Re è autorizzato a tramandare.