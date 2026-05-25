La vita “normale” di William e Kate, con Louis che a colazione lascia tracce di marmellata ovunque

Il principe William e Kate Middleton sono due genitori assolutamente “normali” e a dimostrarlo sono state le dichiarazioni dell’erede al trono: ecco cosa ha raccontato di Louis.-

Il principe William e Kate Middleton non hanno mai nascosto di voler vivere in modo assolutamente "normale", anzi, tutte le volte che possono amano rimanere lontani dai riflettori, così da godersi davvero una quotidianità comune, ben distante dagli obblighi di corte. La cosa che nessuno sapeva, almeno fino ad ora, è che in casa "l'anima della festa" è il piccolo Louis, che fin dalle prime ore del mattino riesce a travolgere tutti con la sua allegria e con il suo caos.

La routine mattutina del principe Louis

Portati a termine tutti gli impegni istituzionali in agenda, il principe William è intervenuto in diretta nel podcast di Heard Radio e ne ha approfittato per rivelare delle indiscrezioni sulla vita quotidiana assolutamente "normali" della sua famiglia. Così come ogni genitore, anche lui e Kate si ritrovano nel più totale caos, fanno dei ritardi all'ultimo minuto, gestiscono in modo frenetico i figli, dimenticano a casa oggetti e fanno colazione in fretta. Al risveglio, in particolare, il più "carico" è il principino Louis, il piccolo di casa, che, complice il fatto che è ancora un tantino disordinato, finisce per lasciare impronte di marmellata ovunque dopo aver fatto colazione. Entrando in macchina con le mani sporche di crema, continua poi a impasticciare anche i sedili, dando vita a scene al limite tra l'esilarante e il delirante.

George sta cominciando a dormire a scuola per prepararsi al college

Il principe durante l'intervista si è rivolto direttamente a Charlotte e Louis, a cui in diretta ha detto "Se state ascoltando, siate puntuali e non litigate su chi ascolta cosa questa mattina", facendo riferimento al fatto che sono loro a scegliere la musica in auto. Parlando di George, invece, ha spiegato che si sta preparando al college dormendo alla Lambrook School in giorni prestabiliti: l'istituto, infatti, permette agli alunni di pernottare per 5 giorni alla settimana, a seconda delle esigenze dei genitori. Cosa dire, invece, di Kate? Il principe ha dichiarato che la moglie è tornata dall'Italia super entusiasta, a prova del fatto che non potrebbe essere più felice della reazione dei sudditi al suo primo viaggio post malattia.