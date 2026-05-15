L’amore di Kate Middleton per la moda italiana: ricicla il blazer gessato per chiudere il viaggio a Reggio Emilia

La principessa è fan del riciclo e ha chiuso il viaggio in Italia con un capo di abbigliamento già visto in varie occasioni: una giacca di un brand italiano.

Kate Middleton

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Come ci si veste per un incontro di lavoro o una situazione formale, senza rinunciare a classe ed eleganza e senza esagerare? Kate Middleton potrebbe tenere una lezione universitaria, sul tema. La principessa non sbaglia mai un colpo: riesce sempre a coniugare semplicità e stile, con buon gusto. I suoi look, insomma, fanno scuola: che si tratti di una cena di gala in abito da sera o di un appuntamento istituzionale, il suo outfit è sempre impeccabile. E lo è stato anche nel suo secondo giorno in Italia.

Kate Middleton, infatti, è a Reggio Emilia, per una visita di due giorni. Il viaggio è stato organizzato nell'ambito dei suoi progetti benefici per l'infanzia: è in città per approfondire il Reggio Emilia Approach, un metodo educativo per bambini nato proprio lì. Il fulcro del metodo è considerare l'ambiente in cui il bambino cresce una sorta di "terzo insegnante", per sottolineare quindi l'importanza di crescere in un contesto stimolante, sano. Dopo il look colorato del primo giorno, Kate Middleton ha abbassato il tono cromatico, scegliendo qualcosa di più neutro.

Kate Middleton ricicla la giacca Blazè Milano

Come fa spesso, ha riutilizzato capi del guardaroba già visti in pubblico. Kate Middleton, infatti, è una fan del riciclo, sostiene questa buona pratica che consente di rispettare l'ambiente, di evitare sprechi. In diverse occasioni ha quindi riciclato i look, magari modificando un dettaglio o inserendo un differente abbinamento per dare un tocco di novità. Stavolta, per esempio, ha dato vita al perfetto look di fine primavera mixando vecchio e nuovo. Per recarsi in visita alla Scuola dell'infanzia Salvador Allende, ha indossato nuovamente il blazer doppiopetto grigio a righe di Blazé Milano, visto davvero in molte occasioni negli anni. Vederglielo addosso proprio a Reggio Emilia, però, assume un valore in più: è un omaggio all'Italia.

Kate Middleton

Si tratta infatti di un brand italiano: il marchio è stato creato dalle imprenditrici Corrada Rodriguez D'Acri, Delfina Pinardi e Maria Sole Torlonia. L'ha abbinato a una gonna lunga a pieghe color crema di Jenni Kayne con cintura in vita e semplicissima T-shirt bianca. Ha completato il tutto con un paio di ballerine slingback di Camilla Elphick, il modello Alicia, caratterizzate da una fibbia di perle e una punta a contrasto nera. Infine gli immancabili gioielli: orecchini e collana coordinati Kiki McDonough, braccialetto colorato Atelier Molayem con la scritta "Amore". Per lei è stato il primo evento ufficiale all'estero dopo anni, da quando ha ricevuto la diagnosi di cancro e successivamente la bella notizia della remissione del tumore.