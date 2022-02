Kate Middleton ricicla il look: l’uscita senza William è in abito bon ton con colletto a contrasto Kate Middleton ha preso parte a un’uscita senza il marito, il principe William. Per l’occasione ha scelto un look riciclato, come spesso è solita fare.

Kate Middleton nel corso degli anni si è imposta come un'icona di raffinatezza e semplicità: riesce a destreggiarsi in ogni occasione senza mai sbagliare un colpo e sempre nel rispetto dell'etichetta. Il suo capo must è il cappotto, anche perché il protocollo reale in fatto di stile impone di indossarlo sempre. Possiede anche moltissimi vestiti, tra l'altro in modelli uguali ma diverse varianti di colore: questa strategia le consente di ottimizzare gli outfit e di garantirsi sempre dei perfetti abbinamenti. Ma la duchessa dallo sconfinato armadio ha anche la passione per il riciclo, quindi è solita riproporre più volte gli stessi capi, alcuni dei quali appena indossati da lei diventano subito sold out sui siti dei relativi brand. Non a caso, si parla di ‘effetto Kate Middleton'! Riciclato era anche il look della sua ultima uscita pubblica, in cui era stranamente senza William; con lei solo Carlo e Camilla.

Kate Middleton col look riciclato

Kate Middleton ha preso parte a un evento con Carlo e Camilla: si sono recati alla Prince's Foundation di Londra. Non si vedevano tutti e tre insieme dal 2020. In quell'occasione erano stati in visita un centro di riabilitazione militare, ma era presente anche il principe William, stavolta invece assente. La duchessa di Cambridge come sempre ha incantato con la sua eleganza, puntando su un look chic e raffinato. Il pezzo forte era ovviamente l'abito-cappotto in twed grigio, realizzato dalla sua designer preferita, che firma quasi tutti i suoi look: Catherine Walker.

Il capo in questione presenta corpetto aderente e gonna ampia plissettata, impreziosito da cintura in vita con fibbia quadrata e colletto di velluto a contrasto nero. Neri anche gli accessori: borsa Mulberry in pelle, collant e décolleté di Gianvito Rossi. L'abito (realizzato su misura per lei) è stato riciclato, lo aveva già indossato già due volte: la prima nel 2019 per una visita al Foundling Museum e la seconda nel 2020 per alcuni impegni ufficiali nel Giorno della Memoria. In ogni occasione Kate Middleton si conferma una perfetta regina, anche di stile.