Come festeggia il compleanno il principe George: la tradizione è un ricordo di lady Diana Julia Samuels, madrina del principe George, ha rivelato una tradizione di famiglia che si ripete ogni anno in onore del festeggiato e in ricordo di lady D. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Il principe George ha compiuto 11 anni. Come sempre Kate Middleton (appassionata di fotografia) per celebrare il compleanno del suo primogenito gli ha fatto una foto ricordo celebrativa. È una tradizione di famiglia che si ripete ogni anno, con tutti e tre i figli. Stavolta ha optato per una foto in bianco e nero: il festeggiato indossa un completo elegante e al polso ha un "braccialetto dell'amicizia" colorato. La madrina del principe ha svelato un'altra tradizione legata al compleanno del principe, ispirata stavolta dalla principessa Diana.

La tradizione di compleanno del principe George

La psicoterapeuta britannica Julia Samuels è la madrina del principe George. La 64enne era una cara amica della principessa Diana: si conobbero nel 1987 durante una cena e da lì strinsero un profondo legame. La donna è intervenuta nel podcast How to Fail with Elizabeth Day, dove ha detto a proposito del bambino: "È incredibile. È divertente, vivace e sfacciato e Diana lo avrebbe amato tantissimo. È straziante per tutti loro". Ovviamente Diana non ha mai potuto conoscere i suoi nipoti: è morta in un incidente d'auto a Parigi nell'agosto del 1997 all'età di soli 36 anni, ben prima che venissero al mondo i figli di William e Kate (Charlotte, Lousi, George). In precedenza, Samuels aveva già raccontato di avere un'abitudine particolare, per celebrare il compleanno di George.

È solita acquistare giocattoli ingombranti, rumorosi, particolarmente difficili da montare (con ben poca gioia di William!). Il gesto prende spunto proprio da lady Diana, si ispira a lei. La principessa era a sua volta la madrina del figlio di Julia Samuels, la quale ha rivelato: "Faccio a George quello che lei ha fatto a noi, ovvero gli do giocattoli impossibili e che richiedono molto lavoro. William ci perde giornate intere per montarli. Questo mi fa ridere e fa ridere George". La psicoterapeuta, che ha scritto due libri sul dolore, è anche fondatrice dell'ente benefico Child Bereavement UK, di cui il principe William è patrono: l'associazione sostiene le famiglie nel percorso del lutto, quando un bambino muore.